COVID-19 в Украине: более 15 тысяч инфицированных, почти 3 тысячи – госпитализированы

23 января 2022 , 08:25
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

По состоянию на 23 января в течение суток в Украине заболели коронавирусом 15 444 человека. Среди инфицированных 2 298 детей и 264 медработника.

Актуальная статистика коронавируса

По данным Минздрава, в больницы госпитализировали 2 774 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 86 человек. Выздоровели – 2 030 пациентов.

Внимание Омикроном заболеет каждый 10 украинец, – врач о повторных заражениях COVID-19

Темпы тестирования в стране

За сутки лаборатории провели 78 852 теста на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

  • методом ПЦР – 42 049;
  • методом ИФА – 3 561;
  • экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 33 242.
Важно! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 857 455 случаев заболевания. По состоянию на 23 января известно о выздоровлении 3 582 908 человек.

Жертвами коронавирусной болезни стали 99 215 жителей страны.

Суточная статистика коронавируса в областях

  • Киев – 559;
  • Винницкая область – 486;
  • Волынская область – 226;
  • Днепропетровская область – 411;
  • Донецкая область – 353;
  • Житомирская область – 844;
  • Закарпатская область – 370;
  • Запорожская область – 61;
  • Ивано-Франковская область – 1704;
  • Киевская область – 376;
  • Кировоградская область – 118;
  • Луганская область – 35;
  • Львовская область – 2170;
  • Николаевская область – 223;
  • Одесская область – 808;
  • Полтавская область – 121;
  • Ровненская область – 476;
  • Сумская область – 1469;
  • Тернопольская область – 903;
  • Харьковская область – 1193;
  • Херсонская область – 211;
  • Хмельницкая область – 958;
  • Черкасская область – 174;
  • Черновицкая область – 851;
  • Черниговская область – 344.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська