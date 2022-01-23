COVID-19 в Україні: понад 15 тисяч інфікованих, майже 3 тисячі – госпіталізовані
Джерело:МОЗ
Станом на 23 січня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 15 444 людини. Серед інфікованих 2 298 дітей та 264 медпрацівники.
Актуальна статистика коронавірусу
За даними МОЗ, до лікарень госпіталізували 2 774 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 86 людей. Натомість видужали – 2 030 пацієнти.
Увага На Омікрон захворіє кожен 10 українець, – лікар про повторні зараження COVID-19
Темпи тестування в країні
За добу лабораторії провели 78 852 тести на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- методом ПЛР – 42 049;
- методом ІФА – 3 561;
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 33 242.
Важливо! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 857 455 випадків захворювання. Станом на 23 січня відомо про одужання 3 582 908 осіб.
Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 99 215 мешканців країни.
Добова статистика коронавірусу в областях
- Київ – 559;
- Вінницька область – 486;
- Волинська область – 226;
- Дніпропетровська область – 411;
- Донецька область – 353;
- Житомирська область – 844;
- Закарпатська область – 370;
- Запорізька область – 61;
- Івано-Франківська область – 1704;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 118;
- Луганська область – 35;
- Львівська область – 2170;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 808;
- Полтавська область – 121;
- Рівненська область – 476;
- Сумська область – 1469;
- Тернопільська область – 903;
- Харківська область – 1193;
- Херсонська область – 211;
- Хмельницька область – 958;
- Черкаська область – 174;
- Чернівецька область – 851;
- Чернігівська область – 344.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу