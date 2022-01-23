COVID-19 в Україні: понад 15 тисяч інфікованих, майже 3 тисячі – госпіталізовані

Станом на 23 січня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 15 444 людини. Серед інфікованих 2 298 дітей та 264 медпрацівники.

Актуальна статистика коронавірусу

За даними МОЗ, до лікарень госпіталізували 2 774 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 86 людей. Натомість видужали – 2 030 пацієнти.

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Темпи тестування в країні

За добу лабораторії провели 78 852 тести на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 42 049;

методом ІФА – 3 561;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 33 242.

Важливо! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 857 455 випадків захворювання. Станом на 23 січня відомо про одужання 3 582 908 осіб.

Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 99 215 мешканців країни.

Добова статистика коронавірусу в областях

Київ – 559;

Вінницька область – 486;

Волинська область – 226;

Дніпропетровська область – 411;

Донецька область – 353;

Житомирська область – 844;

Закарпатська область – 370;

Запорізька область – 61;

Івано-Франківська область – 1704;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 118;

Луганська область – 35;

Львівська область – 2170;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 808;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 476;

Сумська область – 1469;

Тернопільська область – 903;

Харківська область – 1193;

Херсонська область – 211;

Хмельницька область – 958;

Черкаська область – 174;

Чернівецька область – 851;

Чернігівська область – 344.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу