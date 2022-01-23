COVID-19 в Україні: понад 15 тисяч інфікованих, майже 3 тисячі – госпіталізовані

23 січня 2022 , 08:15
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Станом на 23 січня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 15 444 людини. Серед інфікованих 2 298 дітей та 264 медпрацівники.

Актуальна статистика коронавірусу

За даними МОЗ, до лікарень госпіталізували 2 774 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 86 людей. Натомість видужали – 2 030 пацієнти.

Увага На Омікрон захворіє кожен 10 українець, – лікар про повторні зараження COVID-19

Темпи тестування в країні

За добу лабораторії провели 78 852 тести на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

  • методом ПЛР – 42 049;
  • методом ІФА – 3 561;
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 33 242.

Важливо! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 857 455 випадків захворювання. Станом на 23 січня відомо про одужання 3 582 908 осіб.

Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 99 215 мешканців країни. 

Добова статистика коронавірусу в областях 

  • Київ – 559;
  • Вінницька область – 486;
  • Волинська область – 226;
  • Дніпропетровська область – 411;
  • Донецька область – 353;
  • Житомирська область – 844;
  • Закарпатська область – 370;
  • Запорізька область – 61;
  • Івано-Франківська область – 1704;
  • Київська область – 376;
  • Кіровоградська область – 118;
  • Луганська область – 35;
  • Львівська область – 2170;
  • Миколаївська область – 223;
  • Одеська область – 808;
  • Полтавська область – 121;
  • Рівненська область – 476;
  • Сумська область – 1469;
  • Тернопільська область – 903;
  • Харківська область – 1193;
  • Херсонська область – 211;
  • Хмельницька область – 958;
  • Черкаська область – 174;
  • Чернівецька область – 851;
  • Чернігівська область – 344.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська