Далай-лама поцеловал мальчика и сказал пососать его язык: разразился скандал

Сеть всколыхнуло видео, на котором Далай-лама целует ребенка в губы, а затем просит его "пососать язык". Духовный лидер уже попросил за это извинения.

Стоит заметить, что нынешний Далай-лама, Тензин Гьяцо, самый известный из ныне живых буддистов в мире. Главный духовный лидер школы "Желтой шляпы" тибетского буддизма почитается миллионами как реинкарнация своих 13 предшественников.

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Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком

В заявлении офиса Далай-ламы, обнародованном 10 апреля, говорится, что он "хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за боль, которую могли причинить его слова". Духовный лидер сожалеет об этом инциденте.

Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой форме, даже на людях и перед камерами,

– говорится в заявлении.

Извинения Далай-ламы появились после того, как видео мероприятия в горном городе Дхарамсала в феврале стало вирусным в социальных сетях. Многие пользователи раскритиковали его действия.

На видео видно, как маленький мальчик подходит к лауреату Нобелевской премии мира и спрашивает: "Могу ли я вас обнять?"

87-летний духовный лидер приглашает мальчика на сцену, показывает свою щеку и говорит: "Сначала сюда", побуждая мальчика обнять и поцеловать его.

Затем Далай-лама указывает на свои губы и говорит: "Тогда я думаю, что, наконец, сюда тоже". Затем он тянет мальчика за подбородок и целует его в губы.

"И пососи мой язык", – говорит он через несколько секунд, высовывая свой язык.

Смотрите видео, как Далай-лама целовал мальчика

Личность мальчика неизвестна. Он был на мероприятии, организованном Фондом M3M, филантропическим подразделением индийской компании по недвижимости M3M Group, базирующейся в Дхарамсале, где Далай-лама живет в постоянном изгнании.

В ответ на этот инцидент известная группа по защите прав ребенка из Дели Haq: Center for Child Rights заявила, что осуждает "все формы жестокого обращения с детьми".

"Некоторые новости ссылаются на тибетскую культуру относительно показа языка, но это видео, безусловно, не касается ни одного культурного выражения, и даже если это так, то такие культурные выражения неприемлемы", – отметили правозащитники.

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Это не первый скандал с участием Далай-ламы

Далай-лама находится в Индии с 1959 года после неудачного восстания Тибета против китайских оккупационных сил. Позже он создал правительство в изгнании в северном индийском городе Дхарамсала, возглавив тысячи тибетцев, которые последовали за ним туда.

Февральский инцидент – не первый скандал, в который он попал. В 2019 году духовный лидер извинился после интервью BBC, во время которого сказал, что если его преемницей станет женщина, она "должна быть более привлекательной".

В прошлом году он также предложил сохранить Европу для европейцев, когда говорил о росте числа прибывающих на континент африканских беженцев.

"Вся Европа со временем станет мусульманской страной? Невозможно. Или африканской страной? Тоже невозможно", – отметил Далай-лама.