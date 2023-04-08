Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. Они опубликовали фотоподтверждения и призвали родителей смотреть за своими детьми, пишет 24 Канал.
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Какая ответственность ждет родителей
Результаты фотосессии и видео девушки сами опубликовали на своих страницах. После того, как циничные фото разлетелись соцсетями, к родителям подростков пришла полиция.
По предварительной информации, событие произошло 5 апреля на кладбище, которое расположено на улице Березинской. Несовершеннолетние героини скандала – жительницы Днепра.
Сотрудники сектора ювенальной превенции Днепровского РУП с участием родителей провели профилактические беседы детьми. Кроме того, полиция составила на родителей админпротоколы за ненадлежащее воспитание детей.
Подростки в Днепре устроили фотосессию на кладбище: смотрите видео
Девушки вылезали на памятники и фотографировались / Фото из соцсетей
Полиция составила на родителей админпротоколы / Фото из соцсетей
В Днепре священник УПЦ МП развращал своих дочерей
- 6 апреля Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что в Днепре задержали одного из священников УПЦ МП. Его подозревают в развращении родных дочерей.
- Следствие сообщило, что поп московского патриархата после смерти жены долгое время развращал двух дочерей.
- Известно, что девочки 13 и 15 лет соответственно. К преступлениям 47-летний священник прибегал, оставаясь дома наедине с детьми.
- Дети рассказали об этом старшему брату. Последний же обратился в полицию.
- "Сейчас священнослужителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – сообщили в прокуратуре.
- В Днепропетровской областной прокуратуре рассказали, что дочери священника находятся под наблюдением врачей.
- По предварительным данным, издевательства над детьми могли длиться более 2 лет. В семье, кроме несовершеннолетних дочерей, еще есть два совершеннолетних сына. В настоящее время продолжается следствие.