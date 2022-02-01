Дания первой в ЕС упразднила все карантинные ограничения

Дания первой в Европейском Союзе упразднила все ограничения, введенные из-за COVID-19. Такое решение было принято 1 февраля.

Страна возвращается к нормальной жизни

Дания в очередной раз пытается полностью отменить все карантинные ограничения. Предыдущий раз ограничения отменяли в сентябре и вернули в ноябре.

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Какие ограничения отменят

Уже 1 февраля в стране откроются ночные клубы, а ограничения количества людей в помещениях будут официально отменены.

Лишь несколько мер предосторожности остаются в силе и касаются пересечения границы Дании для невакцинированных лиц из стран, не принадлежащих к Шенгенской зоне.

Несмотря на рост заболеваемости

К слову, карантинные ограничения снимают, несмотря на всплеск новых случаев COVID-19 в стране. В Дании ежедневно регистрируют от 40 до 50 тысяч новых пациентов.

У нас очень высокий процент взрослых, которые вакцинированы тремя дозами вакцины,

– говорит эпидемиолог Лон Симонсен из Университета Роскилле.

В Дании высокие показатели вакцинации

Более 60% датчан уже получили третью дозу вакцины – этого показателя удалось достичь на месяц раньше срока, указанного в плане правительства.

Таким образом, учитывая недавно переболевших, правительство Дании считает, что 80% населения защищены от тяжелого течения болезни. Поэтому и решили снять коронавирусные ограничения.

Актуальная статистика COVID-19 в Дании

По данным Университета Хопкинса, по состоянию на 1 февраля в Дании зафиксировали 1 772 901 тысячу случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, 3778 из них летальные;

В целом в ЕС средний показатель вакцинации тремя дозами составляет 45%.

Евросоюз решил ввести новый подход к свободе передвижения во время COVID-19. Теперь права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от места жительства.