Дания первой в ЕС упразднила все карантинные ограничения
Источник:France 24
Дания первой в Европейском Союзе упразднила все ограничения, введенные из-за COVID-19. Такое решение было принято 1 февраля.
Страна возвращается к нормальной жизни
Дания в очередной раз пытается полностью отменить все карантинные ограничения. Предыдущий раз ограничения отменяли в сентябре и вернули в ноябре.
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Какие ограничения отменят
Уже 1 февраля в стране откроются ночные клубы, а ограничения количества людей в помещениях будут официально отменены.
Лишь несколько мер предосторожности остаются в силе и касаются пересечения границы Дании для невакцинированных лиц из стран, не принадлежащих к Шенгенской зоне.
Несмотря на рост заболеваемости
К слову, карантинные ограничения снимают, несмотря на всплеск новых случаев COVID-19 в стране. В Дании ежедневно регистрируют от 40 до 50 тысяч новых пациентов.
У нас очень высокий процент взрослых, которые вакцинированы тремя дозами вакцины,
– говорит эпидемиолог Лон Симонсен из Университета Роскилле.
В Дании высокие показатели вакцинации
Более 60% датчан уже получили третью дозу вакцины – этого показателя удалось достичь на месяц раньше срока, указанного в плане правительства.
Таким образом, учитывая недавно переболевших, правительство Дании считает, что 80% населения защищены от тяжелого течения болезни. Поэтому и решили снять коронавирусные ограничения.
Актуальная статистика COVID-19 в Дании
- По данным Университета Хопкинса, по состоянию на 1 февраля в Дании зафиксировали 1 772 901 тысячу случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, 3778 из них летальные;
В целом в ЕС средний показатель вакцинации тремя дозами составляет 45%.Обратите внимание! Евросоюз решил ввести новый подход к свободе передвижения во время COVID-19. Теперь права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от места жительства.