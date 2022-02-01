Данія першою в ЄС скасувала всі карантинні обмеження

Данія першою в Європейському Союзі скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19. Таке рішення було прийняте 1 лютого.

Країна повертається до нормального життя

Данія вчергове намагається повністю скасувати всі карантинні обмеження. Попереднього разу обмеження скасовували у вересні та повернули у листопаді.

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Які обмеження скасують

Вже 1 лютого в країні відкриються нічні клуби, а обмеження щодо кількості людей у приміщеннях будуть офіційно скасовані.

Лише декілька запобіжних заходів залишаються в силі та стосуються перетину кордону Данії для невакцинованих осіб з краї, які не належать до Шенгенської зони.

Попри зростання захворюваності

До слова, карантинні обмеження знімають попри сплеск нових випадків COVID-19 у країні. Наразі в Данії щодня реєструють від 40 до 50 тисяч нових пацієнтів.

В нас надзвичайно високий відсоток дорослих, які вакциновані трьома дозами вакцини,

– каже епідеміолог Лон Сімонсен з Університету Роскілле.

В Данії високі показники вакцинації

Понад 60% данців вже отримали третю дозу вакцини – цей показник вдалось досягнути на місяць раніше терміну, який вказаний у плані уряду.

Таким чином, враховуючи тих, хто нещодавно перехворів, уряд Данії вважає, що 80% населення захищені від важкого перебігу хвороби. Саме тому й вирішили зняти коронавірусні обмеження.

Актуальна статистика COVID-19 в Данії

За даними Університету Гопкінса, станом на 1 лютого в Данії зафіксували 1 772 901 тисячу випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 3 778 летальних;

Загалом в ЄС середній показник вакцинації трьома дозами складає 45%.