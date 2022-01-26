Дания планирует отменить все карантинные ограничения уже со следующей недели

В Дании с 1 февраля могут отменить все карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Правительство страны по рекомендации ученых пересмотрит классификацию коронавирусной болезни как "социально критической",

Это будет означать отмену всех карантинных ограничений

Это предложение должен еще одобрить парламент. Если он на это согласится – это станет сильнейшим смягчением карантина среди стран Северной Европы.

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Какие ограничения отменят:

Решение позволит работу ночных клубов, а рестораны смогут продавать алкоголь после 22:00.

В частности, посетителям уже не нужно будет предъявлять паспорта вакцинации.

Две недели назад Дания уже ослабила ограничения после месячного локдауна – позволила вновь открыться кинотеатрам и музыкальным заведениям.

Какова ситуация с COVID-19 в Дании

В конце прошлой недели в Дании с населением 5,8 миллиона человек суточные показатели заболеваемости достигли 40 тысяч. Количество смертей среди инфицированных коронавирусом при этом не изменилось.

Дания среди европейских стран имеет одни из самых высоких показателей вакцинации, а бустерные прививки получили около 55% населения.

По данным сайта Worldometer, в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 1,4 миллиона человек, 3,6 тысячи из которых умерли от осложнений болезни.

Австрия отменяет локдаун для невакцинированных

Несмотря на высокие темпы распространения штамма Омикрон, на прошлой неделе подобные предложения озвучили правительства Великобритании, Ирландии и Нидерландов.

В Австрии же решили отменить ограничения для вакцинированных. В понедельник, 31 января, в стране отменяют локдаун для невакцинированных, поскольку нагрузка на больницы значительно уменьшилась.

Мы пришли к выводу, что локдаун для непривитых людей в Австрии оправдан лишь в случае угрозы неминуемой нагрузки на мощности интенсивной терапии,

– заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

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