Пражский стрелок все же убил мужчину и младенца: появились результаты баллистической экспертизы
Давид Козак 21 декабря устроил массовую стрельбу в центре Праги. Он был студентом философского факультета Карлова университета и пришел убивать сокурсников.
Однако полиция подозревала его в еще одном преступлении – убийстве мужчины и его двухмесячной дочери. К сожалению, это подтвердилось, передает 24 Канал.
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На счету Давида Козака еще две жертвы
Полиция Чехии завершила баллистическую экспертизу. По ее результатам обнаружили совпадение оружия в доме студента и того, из которого стреляли в лесу Клановице. Именно в лесу на окраине Праги 15 декабря нашли тела мужчины и его дочери. Согласно версии следствия, вероятность связи между этим преступлением и стрельбой в университете была очень высока.
Также Козака подозревают в убийстве собственного отца.
Массовое убийство в университете Праги: коротко о главном
- Давид владел оружием легально. Его характеризуют как добросовестно студента, правда, нелюдимого. Кроме винтовки, из которой он убил 15 студентов и ранил 24, у него было несколько пистолетов и охотничьих ружей.
- Люди были вынуждены вылезать из окон и прятаться на выступах здания. Полиция убила стрелка на месте.
- "Радио Свобода" провело собственное расследование в отношении телеграм-дневника, о котором стало известно после стрельбы. В нем задекларированы намерения осуществить стрельбу в учебном заведении. Еще не понятно, действительно ли его вел Давид Козак или кто-то другой. Возможно, он принадлежит стрелку, но неясно, почему его вели на русском языке. Как выяснили журналисты "Радио Свобода", у "Давида и его семьи нет никаких видимых связей с Россией или другими странами, где широко используют русский язык". Также сообщения в дневнике редактировали после смерти Давида.
- 23 декабря в Чехии объявлено днем траура по погибшим. Это самое большое массовое убийство в истории Чехии.