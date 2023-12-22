Давид Козак – 24-летний студент, который 21 декабря устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета. В результате его действий погибли 15 человек, а десятки – пострадали.
Все о трагическом дне "Самое страшное событие в истории Чехии": что известно о стрельбе в центре Праги
Стрелок может быть причастен к еще одному убийству
Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что в настоящее время продолжается расследование дела об убийстве мужчины вместе с младенцем в Клановицком лесу. Следствие не отвергает версии, что стрелок Давид Козак, которого ликвидировали во время спецоперации в университете, также может быть причастным к убийству.
Мы очень серьезно работаем с версией, которая на данный момент вполне реальна, что нападавший с философского факультета также ответственен за двух жертв, которых нашли на прошлой неделе в Клановицком лесу,
– заявили в полиции.
Правоохранители предполагают, что жертвы были случайными и к убийству причастен преступник, имеющий много разного оружия.
К слову, Козака также подозревают в убийстве собственного отца. Его начали разыскивать еще утром 21 декабря, когда его отца нашли мертвым в селе недалеко от Праги. Как говорят свидетели, Козак якобы хотел покончить с собой и поэтому уехал в Прагу. Вондрашек добавил, что стрелок имел огромный склад оружия и боеприпасов, поэтому могло быть значительно серьезнее кровопролитие.
Стрельба в университете: главное
- В Карловом университете, что в центре Праги на площади Яна Палаха, произошла стрельба на философском факультете. Нападавшего оперативно ликвидировали на месте стрельбы.
- Сейчас известно о 15 погибших. Еще 24 человека – получили ранения. Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, среди жертв и пострадавших украинцев не было.
- Устроил стрельбу в центре Праги 24-летний студент Давид Козак. По предварительной информации, злоумышленник "вдохновлялся" российскими стрелками, и именно поэтому, вероятно, мог прибегнуть к такому преступлению. Кроме того, в сети нашли канал Козака, на котором он делился своими переживаниями. В одном из постов говорится о том, что он хотел бы покончить с собой и "хочет оставить как можно больше боли".