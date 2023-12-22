Сначала говорилось о 15 погибших, но полиция Праги подтвердила 14 жертв этого преступления и 25 раненых, среди них 10 человек, которые имеют серьезные травмы, передаёт 24 Канал.

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В полиции рассказали обстоятельства инцидента

Руководитель полиции Праги Мартин Вондрашек сообщил, что все жертвы были убиты в здании университета. По информации французских СМИ, некоторые погибшие были сокурсниками нападающего.

Также известно, что полиция разыскивала Давида Козака еще до стрельбы, поскольку его отец был найден мертвым в селе возле Праги. Оттуда он поехал в столицу, сказав, что хочет покончить с собой. Полиция предполагала, что он мог быть причастен и к этому убийству.

По словам Вондрашека, у стрелка был огромный склад оружия и боеприпасов, поэтому могло быть значительно серьезнее кровопролитие. Это удалось предотвратить из-за быстрых действий полиции.

Стрельба в Праге: что известно