Сначала говорилось о 15 погибших, но полиция Праги подтвердила 14 жертв этого преступления и 25 раненых, среди них 10 человек, которые имеют серьезные травмы, передаёт 24 Канал.
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В полиции рассказали обстоятельства инцидента
Руководитель полиции Праги Мартин Вондрашек сообщил, что все жертвы были убиты в здании университета. По информации французских СМИ, некоторые погибшие были сокурсниками нападающего.
Также известно, что полиция разыскивала Давида Козака еще до стрельбы, поскольку его отец был найден мертвым в селе возле Праги. Оттуда он поехал в столицу, сказав, что хочет покончить с собой. Полиция предполагала, что он мог быть причастен и к этому убийству.
По словам Вондрашека, у стрелка был огромный склад оружия и боеприпасов, поэтому могло быть значительно серьезнее кровопролитие. Это удалось предотвратить из-за быстрых действий полиции.
Стрельба в Праге: что известно
- Стрельбу начал 24-летний Давид Козак – студент философского факультета Карлова университета. Он окончил бакалавриат и магистратуру, специализировался на истории Польши. Правоохранители предполагали, что преступник мог вдохновляться инцидентом, который произошел в России. Тогда 14-летняя гимнастка в Брянске открыла огонь по одноклассникам.
- Также стрелок вел телеграмм-канал, в котором писал о намерении покончить жизнь самоубийством, "оставив много боли". Он заявлял о желании убивать, стать маньяком, подчеркивал, что лучше совершать массовые убийства, а не серийные.
- Полиция разыскивала Давида Казака еще до стрельбы. За несколько часов до этого его отца нашли мертвым. Была информация, что нападающий движется в Прагу, чтобы покончить жизнь самоубийством.