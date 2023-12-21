Правоохранители рассказали, что перед стрельбой отца нападавшего нашли мертвым. Также, вероятно, стрелок давно планировал преступление – он вдохновлялся подобными инцидентами.
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Отца нападавшего нашли мертвым
Директор чешской полиции Мартин Вондрашек на брифинге для прессы сообщил, что нападающим был 24-летний парень из Кладенска. В 12:20 правоохранители получили сообщение, что тот движется в Прагу и стремится покончить жизнь самоубийством. Впоследствии, в 12:45 поступила информация о том, что Кладенско нашли мертвого мужчину, отца подозреваемого.
Правоохранители установили, что подозреваемый студентом факультета искусств. Более того, стрелок имел в 14 часов лекции у здания факультета искусств на улице Целетная.
Стрельба в Праге: что известно
- Днем 21 декабря в Карловом университете в Праге Давид Козак устроил масштабную стрельбу в корпусе факультета искусств. Студенты и преподаватели сразу после первых выстрелов начали баррикадироваться в аудиториях и прятаться на крыше. Сообщается, что нападавший имел с собой пневматическую винтовку с оптическим прицелом.
- Служба скорой помощи Чехии сообщила, что количество погибших возросло до 15 жертв. Также известно по 24 раненых, часть из них находятся в тяжелом состоянии. Последствия атаки не окончательны.
- Стрельцы были ликвидированы. По некоторым сообщениям очевидцев, нападающий самостоятельно выстрелил себе в шею. Тело стрелка якобы обнаружили на тротуаре возле дома.