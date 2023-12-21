Правоохранители рассказали, что перед стрельбой отца нападавшего нашли мертвым. Также, вероятно, стрелок давно планировал преступление – он вдохновлялся подобными инцидентами.

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Отца нападавшего нашли мертвым

Директор чешской полиции Мартин Вондрашек на брифинге для прессы сообщил, что нападающим был 24-летний парень из Кладенска. В 12:20 правоохранители получили сообщение, что тот движется в Прагу и стремится покончить жизнь самоубийством. Впоследствии, в 12:45 поступила информация о том, что Кладенско нашли мертвого мужчину, отца подозреваемого.

Правоохранители установили, что подозреваемый студентом факультета искусств. Более того, стрелок имел в 14 часов лекции у здания факультета искусств на улице Целетная.

Важно! Днем полиция объявила в розыск 24-летнего Давида Козака. Его подозревали в деле насильственной смерти именно в Кладеске. Впоследствии стало известно, что именно он устроил стрельбу.

Стрельба в Праге: что известно