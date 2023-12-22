Вечером 21 декабря на философском факультете Карлова университета произошла стрельба. В скорой помощи Праги сообщили, что стрелка ликвидировали.

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Что известно о жертвах в результате стрельбы в Праге

К сожалению, злоумышленник застрелил 14 человек. Пока известно, что полиция установила 13 из 14 жертв. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, пишет Novinky.cz.

Также известно о 25 раненых в результате происшествия. Сообщается, что у пострадавших огнестрельные ранения головы, груди или конечностей. Некоторым людям пришлось совершить операции, однако медики уже стабилизировали их состояние.

Есть ли среди пострадавших украинцы

21 декабря спикер МИД Олег Николенко заявил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Однако украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.

Справка. Для украинцев МИД открыл горячую линию. Позвонить по телефону можно: +420 602 224 938.

22 декабря стало известно, что среди раненых трое иностранных граждан. Двое из Объединенных Арабских Эмиратов и один из Нидерландов, сообщило Министерство внутренних дел. Чешская сторона уже проинформировала соответствующие посольства.

Реакция властей

Президент Петр Павел в сети Х (ранее Twitter) прокомментировал кровопролитную стрельбу в центре Праги.

Я шокирован событиями на факультете философии Карлова университета. Хочу выразить глубокую жалость и искренние соболезнования семьям и близким погибших во время стрельбы,

– написал он.

Также он поблагодарил граждан за соблюдение указаний правоохранителей и максимальное сотрудничество.

Что известно о стрелке