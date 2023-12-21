Ввечері 21 грудня на філософському факультеті Карлового університету відбулася стрілянина. У швидкій допомозі Праги повідомили, що стрілка було ліквідовано.
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Що відомо про жертв внаслідок стрілянини у Празі
Спершу повідомлялося, що внаслідок стрілянини в університеті 11 загиблих, включаючи стрілка. Однак згодом стало відомо про 15 жертв.
Також відомо про 24 поранених внаслідок події.
Медики зазначили, що цифри ще можуть змінитися.
На місці стрілянини працює велика кількість бригад рятувальників та медиків, а також інспектор. На жаль, коронер також прямує на подію,
– повідомили у службі швидкої допомоги.
Чи є серед постраждалих українці
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Однак Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.
Реакція влади
Президент Петр Павел в мережі Х (раніше Twitter) прокоментував кровопролитну стрілянину в центрі Праги.
Я шокований подіями на факультеті філософії Карлового університету. Хочу висловити глибокий жаль і щирі співчуття родинам і близьким загиблих під час стрілянини,
– написав він.
Також він подякував громадянам за дотримання вказівок правоохоронців і максимальну співпрацю.
Що відомо про стрілка
- Відомо, що стрілок – 24-річний Давид Козак, студент історичного факультету. Перед тим, як організувати стрілянину, він вчинив ще одне вбивство. Через це був оголошений в розшук з попередженням про те, що він небезпечний.
- Деякі свідки розповіли про те, що нападник стріляв не лише в приміщенні університету, а й з даху будівлі, навіть по поліцейських.
- Мотиви його вчинку невідомі. За словами начальника поліції Мартіна Вондрашека, стрілець був натхненний інцидентом, який "стався за кордоном у минулому".
- У соцмережах знайшовся телеграм-канал на ім'я Козака, в якому він розповідав про плани й казав, що надихався російським скулшутингом. І зізнавався у коханні одній із таких злочинниць. Примітно, що канал вівся російською мовою. Наразі правоохоронці перевіряють, чи дійсно це його дописи.
- Стрілка Давида Козака ліквідувала поліція.