Ввечері 21 грудня на філософському факультеті Карлового університету відбулася стрілянина. У швидкій допомозі Праги повідомили, що стрілка було ліквідовано.

Дивіться також У центрі Праги відбулася стрілянина в університеті: є загиблі та поранені

Що відомо про жертв внаслідок стрілянини у Празі

Спершу повідомлялося, що внаслідок стрілянини в університеті 11 загиблих, включаючи стрілка. Однак згодом стало відомо про 15 жертв.

Також відомо про 24 поранених внаслідок події.

Медики зазначили, що цифри ще можуть змінитися.

На місці стрілянини працює велика кількість бригад рятувальників та медиків, а також інспектор. На жаль, коронер також прямує на подію,

– повідомили у службі швидкої допомоги.

Чи є серед постраждалих українці

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Однак Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.

Довідка. Для українців МЗС відкрило гарячу лінію. Зателефонувати можна за номером: +420 602 224 938.

Реакція влади

Президент Петр Павел в мережі Х (раніше Twitter) прокоментував кровопролитну стрілянину в центрі Праги.

Я шокований подіями на факультеті філософії Карлового університету. Хочу висловити глибокий жаль і щирі співчуття родинам і близьким загиблих під час стрілянини,

– написав він.

Також він подякував громадянам за дотримання вказівок правоохоронців і максимальну співпрацю.

Що відомо про стрілка