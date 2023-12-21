Правоохоронці розповіли, що перед стріляниною батька нападника знайшли мертвим. Також, ймовірно, стрілець давно планував злочин – він надихався подібними інцидентами.

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Батька нападника знайшли мертвим

Директор чеської поліції Мартін Вондрашек на брифінгу для преси повідомив, що нападником був 24-річний хлопець з Кладно. О 12.20 правоохоронці отримали повідомлення, що той рухається до Праги та прагне покінчити життя самогубством. Згодом, о 12:45 надійшла інформація про те, що в Кладно знайшли мертвого чоловіка, батька підозрюваного.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний був студентом факультету мистецтв. Щобільше, стрілець мав о 14 годині лекції у будівлі факультету мистецтв на вулиці Целетна.

Важливо! Вдень поліція оголосила у розшук 24-річного Давида Козака. Його підозрювали у справі насильницької смерті саме у Кладно. Згодом стало відомо, що саме він влаштував стрілянину.

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