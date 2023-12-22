Спершу мовилось про 15 загиблих, але поліція Праги наразі підтвердила 14 жертв цього злочину й 25 поранених, серед них 10 людей, які мають серйозні травми, передає 24 Канал.

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У поліції розповіли обставини інциденту

Керівник поліції Праги Мартін Вондрашек повідомив, що всі жертви були вбиті у будівлі університету. За інформацією французьких ЗМІ, деякі загиблі були однокурсниками нападника.

Також відомо, що поліція розшукувала Давида Козака ще до стрілянини, оскільки його батька знайшли мертвим у селі біля Праги. Звідти він поїхав до столиці, сказавши, що хоче накласти на себе руки. Відтак поліція припускала, що він міг бути причетним і до цього вбивства.

За словами Вондрашека, стрілець мав величезний склад зброї та боєприпасів, тому могло бути значно серйозніше кровопролиття. Цьому вдалося запобігти через швидкі дії поліції.

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