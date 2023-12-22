Спершу мовилось про 15 загиблих, але поліція Праги наразі підтвердила 14 жертв цього злочину й 25 поранених, серед них 10 людей, які мають серйозні травми, передає 24 Канал.
До теми Стрілянина в університеті Праги: чи є серед жертв та постраждалих українці
У поліції розповіли обставини інциденту
Керівник поліції Праги Мартін Вондрашек повідомив, що всі жертви були вбиті у будівлі університету. За інформацією французьких ЗМІ, деякі загиблі були однокурсниками нападника.
Також відомо, що поліція розшукувала Давида Козака ще до стрілянини, оскільки його батька знайшли мертвим у селі біля Праги. Звідти він поїхав до столиці, сказавши, що хоче накласти на себе руки. Відтак поліція припускала, що він міг бути причетним і до цього вбивства.
За словами Вондрашека, стрілець мав величезний склад зброї та боєприпасів, тому могло бути значно серйозніше кровопролиття. Цьому вдалося запобігти через швидкі дії поліції.
Стрілянина у Празі: що відомо
- Стрілянину розпочав 24-річний Давид Козак – студент філософського факультету Карлового університету. Він закінчив бакалаврат і магістратуру, спеціалізувався на історії Польщі. Правоохоронці припускали, що злочинець міг надихатися інцидентом, який стався у Росії. Тоді 14-річна гімнастка у Брянську відкрила вогонь по однокласниках.
- Також стрілець вів телеграм-канал, у якому писав про намір покінчити життя самогубством, "залишивши багато болю". Він заявляв про бажання вбивати, стати маніяком, наголошував, що краще скоювати масові вбивства, а не серійні.
- Поліція розшукувала Давида Козака ще до стрілянини. За кілька годин до цього його батька знайшли мертвим. Була інформація, що нападник рухається до Праги, щоб покінчити життя самогубством.