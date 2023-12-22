Давид Козак – 24-річний студент, який 21 грудня влаштував стрілянину на філософському факультеті Карлового університету. Унаслідок його дій загинуло 15 осіб, а десятки – постраждали.

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Стрілець може бути причетний до ще одного вбивства

Глава поліції Чехії Мартін Вондрашек повідомив, що нині триває розслідування справи щодо вбивства чоловіка разом з немовлям у Клановицькому лісі. Слідство не відкидає версії, що стрілець Давид Козак, якого ліквідували під час спецоперації в університеті, також може бути причетним до вбивства.

Ми дуже серйозно працюємо з версією, яка на цю мить цілком реальна, що нападник з філософського факультету також відповідальний за двох жертв, яких знайшли минулого тижня в Клановицькому лісі,

– заявили у поліції.

Правоохоронці припускають, що жертви були випадковими й до вбивства причетний злочинець, який має багато різної зброї.

До слова, Козака також підозрюють у вбивстві власного батька. Його почали розшукувати ще зранку 21 грудня, коли його батька знайшли мертвим у селі неподалік Праги. Як говорять свідки, Козак нібито хотів вкоротити собі віку й тому поїхав до Праги. Вондрашек додав, що стрілець мав величезний склад зброї та боєприпасів, тому могло бути значно серйозніше кровопролиття.

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