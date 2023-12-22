Давид Козак – 24-річний студент, який 21 грудня влаштував стрілянину на філософському факультеті Карлового університету. Унаслідок його дій загинуло 15 осіб, а десятки – постраждали.
Усі про трагічний день "Найстрашніша подія в історії Чехії": що відомо про стрілянину в центрі Праги
Стрілець може бути причетний до ще одного вбивства
Глава поліції Чехії Мартін Вондрашек повідомив, що нині триває розслідування справи щодо вбивства чоловіка разом з немовлям у Клановицькому лісі. Слідство не відкидає версії, що стрілець Давид Козак, якого ліквідували під час спецоперації в університеті, також може бути причетним до вбивства.
Ми дуже серйозно працюємо з версією, яка на цю мить цілком реальна, що нападник з філософського факультету також відповідальний за двох жертв, яких знайшли минулого тижня в Клановицькому лісі,
– заявили у поліції.
Правоохоронці припускають, що жертви були випадковими й до вбивства причетний злочинець, який має багато різної зброї.
До слова, Козака також підозрюють у вбивстві власного батька. Його почали розшукувати ще зранку 21 грудня, коли його батька знайшли мертвим у селі неподалік Праги. Як говорять свідки, Козак нібито хотів вкоротити собі віку й тому поїхав до Праги. Вондрашек додав, що стрілець мав величезний склад зброї та боєприпасів, тому могло бути значно серйозніше кровопролиття.
Стрілянина в університеті: головне
- У Карловому університеті, що в центрі Праги на площі Яна Палаха, сталася стрілянина на філософському факультеті. Нападника оперативно ліквідували на місці стрілянини.
- Наразі відомо про 15 загиблих. Ще 24 особи – отримали поранення. Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, серед жертв та постраждалих українців не було.
- Влаштував стрілянину у центрі Праги 24-річний студент Давид Козак. За попередньою інформацією, зловмисник "надихався" російськими стрілками, й саме тому, ймовірно, міг вдатися до такого злочину. Окрім того, у мережі знайшли канал Козака, на якому він ділився своїми переживаннями. В одному з дописів мовиться про те, що він хотів би собі вкоротити віку й "хоче залишити якомога більше болю".