На 98-м году ушла из жизни легендарная деятельница УПА, волынянка Анна Зеленая
Источник:Михаил Ухман
На Волыни скончалась связная полковника УПА Анна Зеленая (Абрамчук). Ее жизнь прервалась на 98 году.
Трагическое известие сообщил режиссер Михаил Ухман. Сердце легендарной украинки остановилось 19 ноября.
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Что известно о Анне Зеленой
На 98 году жизни перестало биться сердце легендарной украинки, связной УПА, женщины с которой начался фильм "Путь поколений" – Анны Зеленой (Абрамчук). О чине захоронения, будет сообщено завтра (вероятно, 20 ноября – 24 Канал),
– написал Михаил Ухман.
Друг госпожи Анны, общественного деятеля и боец ВСУ Сергей Приходько рассказал, что она за все годы независимости Украины не была признана Украиной как борец за ее независимость.
Михаил Ухман призвал власть Волыни, общественных деятелей, реконструкторские клубы, бойцов ВСУ и всех неравнодушных людей – почтить память Анны Зеленой, которая была связной полковника УПА Клима Савура.
Что известно о Анне Зеленой
- Сергей Приходько написал, что Анна Ионовна Зеленая родилась 20 апреля 1927 года в селе Скулин Ковельского района Волынской области. Она была самым молодым ребенком в семье Абрамчуков. У Анны Ионовны был старший брат и сестра – Даниил и Мария.
- Образование Анна Зеленая получила, окончила два класса польской школы. В 1942 году Скулин сожгли немцы. Тогда же в 15-летнем возрасте она и стала связной УПА.
- Сначала она участвовала в диверсионной группе Сергея Дятла – сотенного Дьяченко. Впоследствии стала личной связной Дмитрия Клячковского, командира группы УПА-Север. Она вместе с другими девушками помогала повстанцам, как могли: они собирали и резали полотно, шили его и делали бинты. Кто имел швейную машинку – шили одежду, которую красили в дубовой коре.
- В косы юная связная УПА заплетала зашифрованные письма, которые носила в села Облапы и Доротище.
- 10 июня 1945 года Анну Зеленую арестовали по доносу. 18-летнюю девушку приговорили к 10 годам каторги и 5 – лишение гражданских прав. Отбывала наказание в Норильске.
- В 1953 году участвовала в восстании политзаключенных. Тогда получила тяжелое огнестрельное ранение. После продолжительного лечения получила инвалидность. Из-за этого ее освободили в 1955 году.
- Деятельнице УПА тогда не разрешили жить в родном селе, а выселили в Днепропетровскую область. Там она жила в однокомнатной квартире с мамой и дочерью. Меньше года проработала дояркой и вернулась в родное село Скулин Ковельского района Волыни.