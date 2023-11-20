На 98-му році пішла з життя легендарна діячка УПА, волинянка Ганна Зелена

На Волині померла зв'язкова полковника УПА Ганна Зелена (Абрамчук). Її життя перервалось на 98 році.

Трагічну звістку повідомив режисер Михайло Ухман. Серце легендарної українки зупинилось 19 листопада.

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Що відомо про Ганну Зелену

На 98 році життя перестало битися серце легендарної українки, зв'язкової УПА, жінки з якої розпочався фільм "Шлях поколінь" – Ганни Зеленої (Абрамчук). Про чин поховання, буде повідомлено завтра (ймовірно, 20 листопада – 24 Канал),

– написав Михайло Ухман.

Друг пані Ганни, громадського діяча та боєць ЗСУ Сергій Приходько розповів, що вона за всі роки незалежності України не була визнана Україною як борець за її Незалежність.

Михайло Ухман закликав владу Волині, громадських діячів, реконструкторські клуби, бійців ЗСУ та всіх небайдужих людей – вшанувати пам'ять Ганни Зеленої, яка була зв'язковою полковника УПА Клима Савура.

Що відомо про Ганну Зелену