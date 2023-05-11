Протягом 1943 – 1945 років жінка була зв'язковою Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка. У будинку батька Катерина Щерба допомагала лікувати хворих та поранених повстанців.
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"Олеся" присвятила життя Україні
Після війни Катерина Щерба розпочала вчительську кар'єру. Викладала українську мову та літературу у Львові.
Коли Україна здобула незалежність, стала однією з перших членкинь "Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби".
Чин похорону діячки національно-визвольного руху розпочнеться 12 травня о 13:00 в капличці на вулиці Пекарська, 52. Катерину Щербу поховають на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань.
Вічна пам'ять людині, котра все життя присвятила Україні,
– йдеться у пості мера Львова.
Катерина Щерба померла у віці 94 років / Фото з фейсбуку Андрія Садового
Що відомо про життя зв'язкової УПА
- Катерина Щерба народилася в селі Виспа Івано-Франківської області.
- Мати Катерини була активісткою "Союзу українок", батько – постійним головою місцевої філії Товариства "Просвіта". Навчалася у Рогатинській гімназії, згодом вступила до учительської семінарії в Рогатині.
- Для того, щоб допомагати повстанцям, пані Катерина, ще коли навчалася в Рогатині й була зв’язковою Романа Шухевича, пройшла курси медсестер. Вона неодноразово бувала на Золотій поляні, де стояв вишкіл партизанського відділу "Сіроманців".
- Одного разу Катерину Щербу мало не арештували. Уникнути цього їй допомогли люди. Задля безпеки, залишаючись у підпіллі, вона часто змінювала міста, переїздила, міняла квартири. Потім вийшла заміж і змінила прізвище. Переїхала до Львова і так загубилася для НКДБ. Закінчила Львівський університет. Спершу вступила на німецьку філологію, потім перевелась на українську.
- Чоловіком Катерини Щерби був заступник голови Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА, педагог та громадський діяч Іван Щерба.