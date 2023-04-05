У вівторок, 4 квітня, стало відомо, що на 94-му році життя відійшов у вічність пан Микола Петрущак. Відомий він був усім як учасник руху Організації українських націоналістів та Української повстанської армії.

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Від юності на нього полював НКВС

Зауважимо, що народився чоловік 6 січня 1930 року у селі Сторона Львівського воєводства. Тепер це Дрогобицький район на Львівщини. Під час облави військ НКВС його затримали у рідному селі у грудні 1944 року, проте через певний час випустили на волю, оскільки не було доведено провину.

Нехай Господь Бог прийме Його душу до свого Царства та дарує життя вічне! Парастас відбувся 04 квітня 2023 року о 19:30. Похорон – 05 квітня 2023 року о 16:30 за адресою вулиця Рівна, 6,

– написали в Самбірській міській раді.

З відкритих джерел відомо, що очолював пан Микола підпільну боївку під позивним "Малий". Окрім того, у 1946 та 1947 роках – навчався у педучилищі Борислава, але змушений був залишити цю справу через переслідування з боку НКВС.

1947 року його знову затримали радянські спецслужби. Близько 2 років Микола Петрущак перебував у колонії для неповнолітніх у Дрогобичі та у львівській тюрмі "Бригідки", допоки не втік та продовжив підпільну боротьбу. Хоча мав провести він за ґратами ще як мінімум 8 років.

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Втретє його заарештували у травні 1949 року під час виконання доручення. Відбував покарання у цей час пан Микола, зокрема, в таборах Інти та був звільнений у 1956 році. Після цього – повернувся на Батьківщину.