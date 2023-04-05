Во вторник, 4 апреля, стало известно, что на 94-м году жизни отошел в вечность Николай Петрущак. Известен он всем как участник движения Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

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С юности на него охотился НКВД

Заметим, что родился мужчина 6 января 1930 в селе Сторона Львовского воеводства. Теперь это Дрогобычский район Львовщины. Во время облавы войск НКВД был задержан в родном селе в декабре 1944 года, однако через некоторое время был выпущен на свободу, поскольку не была доказана вина.

Пусть Господь Бог примет Его душу в Царство Свое и дарит жизнь вечную! Парастас состоялся 04 апреля 2023 в 19:30. Похороны – 05 апреля 2023 года в 16:30 по адресу Ровно, 6,

– написали в Самборском городском совете.

Из открытых источников известно, что возглавлял Николай подпольную боевку под позывным "Малый". Кроме того, в 1946 и 1947 годах учился в педучилище Борислава, но вынужден был оставить это дело из-за преследования со стороны НКВД.

В 1947 году его снова задержали советские спецслужбы. Около 2 лет Николай Петрущак находился в колонии для несовершеннолетних в Дрогобыче и во львовской тюрьме "Бригидки", пока не сбежал и продолжил подпольную борьбу. Хотя должен был провести он за решеткой еще как минимум 8 лет.

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Третий раз его арестовали в мае 1949 года при исполнении поручения. Отбывал наказание в это время Николай, в частности, в лагерях Инты и был освобожден в 1956 году. После этого – вернулся на Родину.