Трагічну звістку повідомив режисер Михайло Ухман. Серце легендарної українки зупинилось 19 листопада.
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Що відомо про Ганну Зелену
На 98 році життя перестало битися серце легендарної українки, зв'язкової УПА, жінки з якої розпочався фільм "Шлях поколінь" – Ганни Зеленої (Абрамчук). Про чин поховання, буде повідомлено завтра (ймовірно, 20 листопада – 24 Канал),
– написав Михайло Ухман.
Друг пані Ганни, громадського діяча та боєць ЗСУ Сергій Приходько розповів, що вона за всі роки незалежності України не була визнана Україною як борець за її Незалежність.
Михайло Ухман закликав владу Волині, громадських діячів, реконструкторські клуби, бійців ЗСУ та всіх небайдужих людей – вшанувати пам'ять Ганни Зеленої, яка була зв'язковою полковника УПА Клима Савура.
Що відомо про Ганну Зелену
- Сергій Приходько написав, що Ганна Йонівна Зелена народилася 20 квітня 1927 року у селі Скулин Ковельського району Волинської області. Вона була наймолодшою дитиною в родині Абрамчуків. У Ганни Йонівни був старші брат та сестра – Данило та Марія.
- Освіту Ганна Зелена здобула, закінчила два класи польської школи. У 1942 році Скулин спалили німці. Тоді ж у 15-річному віці вона і стала зв'язковою УПА.
- Спочатку вона брала участь в диверсійній групі Сергія Дятла – сотенного Дяченка. Згодом стала особистою зв'язковою Дмитра Клячківського, командира групи УПА-Північ. Вона разом з іншими дівчатами допомагали повстанцям. як могли: вони збирали та різали полотно, шили його та робили бинти. Хто мав швейну машинку – шили одяг, який фарбували в дубовій корі.
- В коси юна зв'язкова УПА заплітала зашифровані листи, які носила в села Облапи та Доротище.
- 10 червня 1945 року Ганну Зелену арештували за доносом. 18-річну дівчину засудили до 10 років каторги та 5 – позбавлення громадянських прав. Відбувала покарання в Норильську.
- У 1953 році брала участь у повстанні політв'язнів. Тоді отримала важке вогнепальне поранення. Після тривалого лікування отримала інвалідність. Через це її звільнили у 1955 році.
- Діячці УПА тоді не дозволили жити в рідному селі, а виселили у Дніпропетровську область. Там вона жила в однокімнатній квартирі з мамою та донькою. Менш ніж рік пропрацювала дояркою та повернулась у рідне село Скулин Ковельського району на Волині.