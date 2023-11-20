Трагическое известие сообщил режиссер Михаил Ухман. Сердце легендарной украинки остановилось 19 ноября.

Смотрите также На 94 году жизни скончалась связная УПА Екатерина Щерба на псевдо "Олеся"

Что известно о Анне Зеленой

На 98 году жизни перестало биться сердце легендарной украинки, связной УПА, женщины с которой начался фильм "Путь поколений" – Анны Зеленой (Абрамчук). О чине захоронения, будет сообщено завтра (вероятно, 20 ноября – 24 Канал),

– написал Михаил Ухман.

Друг госпожи Анны, общественного деятеля и боец ВСУ Сергей Приходько рассказал, что она за все годы независимости Украины не была признана Украиной как борец за ее независимость.

Михаил Ухман призвал власть Волыни, общественных деятелей, реконструкторские клубы, бойцов ВСУ и всех неравнодушных людей – почтить память Анны Зеленой, которая была связной полковника УПА Клима Савура.

Что известно о Анне Зеленой