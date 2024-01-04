Деэскалация на условиях Путина? Какой мир предлагает Украине ООН

После серии российских обстрелов Украины и трансграничной атаки на Россию в конце года, ООН активизировала риторику о необходимости мирного урегулирования конфликта. "Зрада" и принуждение согласиться на российские условия, обязательства по мандату или пустые разговоры? О чем заставляет задуматься подобная риторика – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Цап отпущения

3 января международное сообщество всколыхнул призыв верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Он обратил внимание на тревожную эскалацию вооруженного конфликта между Украиной и Россией, приведшую к десяткам смертей мирных жителей обоих государств. Кроме того, Тюрк призвал противные стороны придерживаться норм международного гуманитарного права, запрещающего неизбирательные атаки на гражданские объекты.

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Заявление верховного комиссара стало сенсацией и возмутило часть общества из-за "приравнивания агрессора к жертве". Впрочем, с юридической точки зрения, слова Тюрка – прозаические, а он скорее стал заложником ситуации, вынужден был взять на себя репутационную ответственность, повторяя нормы, на которые государства согласились более 100 лет назад.

Дело в том, что для международного гуманитарного права нет никакой разницы, кто начал войну. Все стороны конфликта обязаны различать военные и гражданские цели, планируя ведение операций.

С этой точки зрения в глазах права войны украинское и российское мирное население абсолютно равное, что не скажешь о праве международной ответственности и потенциальном обязательстве россиян возместить нанесенный агрессией ущерб.

Как главное лицо в области защиты прав человека, верховный комиссар обычно реагирует на неконтролируемое насилие в ходе вооруженных конфликтов. К примеру, после кровавой атаки на село Гроза в октябре 2023 года, Тюрк осудил соответствующие деяния России и отправил на место международного преступления полевую группу. С высокой вероятностью результаты деятельности экспертов будут отражены в очередном отчете Независимой комиссии ООН по расследованию в Украине, в то же время удары по Белгородской области только нуждаются в установлении фактов и виновных лиц.

Разговоры о деэскалации и России

Заявление Фолькера Тюрка – далеко не первая попытка ООН умиротворить Россию. За неделю до полномасштабного вторжения из-за высокой концентрации войск России на границе с Украиной генсек Антонио Гутерреш призвал к "серьезной деэскалации", выразив надежду, что агрессии не произойдет, поскольку это будет катастрофой. Слова Генсека оказались пророческими, но малоэффективными.

Россия начала новый виток агрессии против Украины, вопреки любым призывам к обязательствам поддерживать мир и безопасность во всем мире, разрешая споры мирным путем.

К деэскалации Украину и Россию склоняли также на многочисленных заседаниях Совета Безопасности ООН.

На недавнем, инициированном самой Россией, заседании 30 декабря члены органа цивилизованно выразили свои соболезнования потерям среди гражданского населения обоих государств, однако воспользовались случаем, чтобы еще раз напомнить агрессору о том, кто единственный виновен в смерти десятков тысяч человек. Россия, начавшая этот вооруженный конфликт, может завершить его в любой момент, выведя свои войска за границу суверенной страны. Однако у самой России, кажется, другие планы.

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Планирует ли Россия мириться?

Ответ на вопрос, есть ли у России хоть какой-то план ведения агрессивной войны против Украины, остается дискуссионным. В то же время очевидно одно – мириться, что с нашим государством, что с так называемым коллективным Западом, Россия не будет спешить.

14 декабря 2023 года во время очередного пропагандистского мероприятия Владимир Путин заявил, что цели так называемой "СВО" не изменились: денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус. При этом диктатор отметил, что цель пока полностью не достигнута.

В своем новогоднем обращении Путин об Украине не упомянул, однако российских военных, по меньшей мере, часть из которых совершает военные преступления, назвал героями. 1 января после посещения Центральной военно-клинической больницы российский президент все же намекнул, что хочет завершить конфликт как можно скорее. Однако, на русских условиях.

Подобные заявления Путина и недавние атаки на Украину вынуждают признать, что Россия не заинтересована в мирных переговорах. Такой тезис недавно высказал и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский не отвечает о сроках завершения вооруженного конфликта, подчеркивая, что война, победа, поражение, стагнация – зависят от многих решений, направлений и рисков, а в наибольшей степени – от самих украинцев. Формула мира, предложенная Зеленским, хорошо известна миру и Путину. Следовательно, мир на условиях России просто невозможен.

Важно Истощение Москвы – ключ к решению войны

Украина и украинцы должны быть готовы к активизации усилий уставшего международного сообщества по мирным переговорам. Вооруженный конфликт, разрешенный Россией, негативно влияет на разные измерения безопасности во всем мире. Это усиливает пацифистскую риторику и попытки вернуться к 8-летней политике умиротворения России.

Однако ООН следует давно снять розовые очки, осознав, что с Россией нельзя договориться, ведь она нарушает международное право и стремится регулировать международные отношения с позиции силы. Убедиться в этом мир сможет совсем скоро – когда после вынесения решения Международным судом (то самое мирное средство разрешения споров, на котором настаивает ООН), Россия в очередной раз откажется его выполнять.