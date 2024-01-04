Цап отпущения
3 января международное сообщество всколыхнул призыв верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Он обратил внимание на тревожную эскалацию вооруженного конфликта между Украиной и Россией, приведшую к десяткам смертей мирных жителей обоих государств. Кроме того, Тюрк призвал противные стороны придерживаться норм международного гуманитарного права, запрещающего неизбирательные атаки на гражданские объекты.
Читайте также Оружие нужно срочно: почему очень важно помешать врагу к весне
Заявление верховного комиссара стало сенсацией и возмутило часть общества из-за "приравнивания агрессора к жертве". Впрочем, с юридической точки зрения, слова Тюрка – прозаические, а он скорее стал заложником ситуации, вынужден был взять на себя репутационную ответственность, повторяя нормы, на которые государства согласились более 100 лет назад.
Дело в том, что для международного гуманитарного права нет никакой разницы, кто начал войну. Все стороны конфликта обязаны различать военные и гражданские цели, планируя ведение операций.
С этой точки зрения в глазах права войны украинское и российское мирное население абсолютно равное, что не скажешь о праве международной ответственности и потенциальном обязательстве россиян возместить нанесенный агрессией ущерб.
Как главное лицо в области защиты прав человека, верховный комиссар обычно реагирует на неконтролируемое насилие в ходе вооруженных конфликтов. К примеру, после кровавой атаки на село Гроза в октябре 2023 года, Тюрк осудил соответствующие деяния России и отправил на место международного преступления полевую группу. С высокой вероятностью результаты деятельности экспертов будут отражены в очередном отчете Независимой комиссии ООН по расследованию в Украине, в то же время удары по Белгородской области только нуждаются в установлении фактов и виновных лиц.
Разговоры о деэскалации и России
Заявление Фолькера Тюрка – далеко не первая попытка ООН умиротворить Россию. За неделю до полномасштабного вторжения из-за высокой концентрации войск России на границе с Украиной генсек Антонио Гутерреш призвал к "серьезной деэскалации", выразив надежду, что агрессии не произойдет, поскольку это будет катастрофой. Слова Генсека оказались пророческими, но малоэффективными.
Россия начала новый виток агрессии против Украины, вопреки любым призывам к обязательствам поддерживать мир и безопасность во всем мире, разрешая споры мирным путем.
К деэскалации Украину и Россию склоняли также на многочисленных заседаниях Совета Безопасности ООН.
Заметьте Есть два варианта: с какой периодичностью россияне будут обстреливать Украину
Планирует ли Россия мириться?
Ответ на вопрос, есть ли у России хоть какой-то план ведения агрессивной войны против Украины, остается дискуссионным. В то же время очевидно одно – мириться, что с нашим государством, что с так называемым коллективным Западом, Россия не будет спешить.
14 декабря 2023 года во время очередного пропагандистского мероприятия Владимир Путин заявил, что цели так называемой "СВО" не изменились: денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус. При этом диктатор отметил, что цель пока полностью не достигнута.
В своем новогоднем обращении Путин об Украине не упомянул, однако российских военных, по меньшей мере, часть из которых совершает военные преступления, назвал героями. 1 января после посещения Центральной военно-клинической больницы российский президент все же намекнул, что хочет завершить конфликт как можно скорее. Однако, на русских условиях.
Подобные заявления Путина и недавние атаки на Украину вынуждают признать, что Россия не заинтересована в мирных переговорах. Такой тезис недавно высказал и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский не отвечает о сроках завершения вооруженного конфликта, подчеркивая, что война, победа, поражение, стагнация – зависят от многих решений, направлений и рисков, а в наибольшей степени – от самих украинцев. Формула мира, предложенная Зеленским, хорошо известна миру и Путину. Следовательно, мир на условиях России просто невозможен.
Важно Истощение Москвы – ключ к решению войны
Украина и украинцы должны быть готовы к активизации усилий уставшего международного сообщества по мирным переговорам. Вооруженный конфликт, разрешенный Россией, негативно влияет на разные измерения безопасности во всем мире. Это усиливает пацифистскую риторику и попытки вернуться к 8-летней политике умиротворения России.
Однако ООН следует давно снять розовые очки, осознав, что с Россией нельзя договориться, ведь она нарушает международное право и стремится регулировать международные отношения с позиции силы. Убедиться в этом мир сможет совсем скоро – когда после вынесения решения Международным судом (то самое мирное средство разрешения споров, на котором настаивает ООН), Россия в очередной раз откажется его выполнять.