Повестка в дверях: накажут ли, если проигнорировать документ

21 ноября 2023, 10:32
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Источник:

"Факты"

Во время военного положения и всеобщей мобилизации повестки военнообязанным могут вручать фактически в любом публичном месте. Кроме того, документ может быть принесен домой.

Закон ведь не предусматривает места, где могут дать повестку. Юрист и адвокат Ростислав Кравец пояснил, какой силой обладают повестки, поставленные в двери дома военнообязанного.

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Какую силу имеет повестка в дверях

Эксперт рассказал, что повестку должны дать военнообязанному человеку лично в руки, он должен подписаться, что ее получил. Если же личной подписи нет – действия военных с повесткой в дверях не имеют юридической силы.

Лицо, которое они вызывают в военкомат, может не явиться, и никаких правовых последствий для него не будет. Представители ТЦК должны были дождаться человека и лично вручить ему повестку. Прикрепление документа к двери (даже если есть фотодоказательство) – это отклонение от общих правил вручения повесток,
– заявил Ростислав Кравец.

Кроме подписи военнообязанного, повестка должна быть заверена печатью и подписью руководителя военкомата (ТЦК и СП).

"Если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на него можно вообще не реагировать. У нее нет юридической силы", – заверил адвокат.

Стоит добавить, что в случае, если человек получил повестку лично и подписался, он должен явиться в военкомат и стать на учет. Если этого не произошло, то в некоторых случаях возможна ответственность.

Какие последствия за неявку по повестке

Постановление Кабмина от 28 июля 2010 года № 673 "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для призыва на сборы" предусматривает три случая, когда для военнообязанного не наступает ответственность за неявку по повестке в военкомат. В частности:

  • в случае болезни, не позволяющей самостоятельно двигаться;
  • из-за необходимости ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или партнера (надо, чтобы эти люди проживали вместе с лицом, которому вручили повестку, и не имели других близких родственников, которые могли бы за ними ухаживать);
  • в результате открытого уголовного производства, применения административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Однако если военнообязанный получает повестки и систематически не появляется в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, то ему может угрожать уголовная ответственность. Однако возбудить уголовное дело можно только при наличии корешков повестки, рапортов, объяснений, актов отказов или подобных документов. Подробнее об ответственности читайте здесь.

Автор: Діана Квасневська