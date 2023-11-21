Повестка в дверях: накажут ли, если проигнорировать документ

Во время военного положения и всеобщей мобилизации повестки военнообязанным могут вручать фактически в любом публичном месте. Кроме того, документ может быть принесен домой.

Закон ведь не предусматривает места, где могут дать повестку. Юрист и адвокат Ростислав Кравец пояснил, какой силой обладают повестки, поставленные в двери дома военнообязанного.

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Какую силу имеет повестка в дверях

Эксперт рассказал, что повестку должны дать военнообязанному человеку лично в руки, он должен подписаться, что ее получил. Если же личной подписи нет – действия военных с повесткой в дверях не имеют юридической силы.

Лицо, которое они вызывают в военкомат, может не явиться, и никаких правовых последствий для него не будет. Представители ТЦК должны были дождаться человека и лично вручить ему повестку. Прикрепление документа к двери (даже если есть фотодоказательство) – это отклонение от общих правил вручения повесток,

– заявил Ростислав Кравец.

Кроме подписи военнообязанного, повестка должна быть заверена печатью и подписью руководителя военкомата (ТЦК и СП).

"Если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на него можно вообще не реагировать. У нее нет юридической силы", – заверил адвокат.

Стоит добавить, что в случае, если человек получил повестку лично и подписался, он должен явиться в военкомат и стать на учет. Если этого не произошло, то в некоторых случаях возможна ответственность.

Какие последствия за неявку по повестке

Постановление Кабмина от 28 июля 2010 года № 673 "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для призыва на сборы" предусматривает три случая, когда для военнообязанного не наступает ответственность за неявку по повестке в военкомат. В частности:

в случае болезни, не позволяющей самостоятельно двигаться;

из-за необходимости ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или партнера (надо, чтобы эти люди проживали вместе с лицом, которому вручили повестку, и не имели других близких родственников, которые могли бы за ними ухаживать);

в результате открытого уголовного производства, применения административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Однако если военнообязанный получает повестки и систематически не появляется в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, то ему может угрожать уголовная ответственность. Однако возбудить уголовное дело можно только при наличии корешков повестки, рапортов, объяснений, актов отказов или подобных документов. Подробнее об ответственности читайте здесь.