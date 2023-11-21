Повістка у дверях: чи покарають, якщо проігнорувати документ

Під час воєнного стану та загальної мобілізації повістки військовозобов'язаним можуть вручати фактично в будь-якому публічному місці. Окрім того, документ можуть принести додому.

Адже закон не передбачає місця, де можуть дати повістку. Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, яку силу мають повістки, поставлені у двері помешкання військовозобов'язаного.

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Яку силу має повістка у дверях

Експерт розповів, що повістку мають дати військовозобов'язаній людині особисто в руки, вона повинна підписатись, що її отримала. Якщо ж особистого підпису немає – дії військових із повісткою у дверях не мають юридичної сили.

Особа, яку вони викликають до військкомату, може не з'явитися, і ніяких правових наслідків для неї не буде. Представники ТЦК мали дочекатися людину й особисто вручити їй повістку. Прикріплення документа на двері (навіть якщо є фотодоказ) – це відхилення від загальних правил вручення повісток,

– заявив Ростислав Кравець.

Окрім підпису військовозобов'язаного, повістка повинна бути завірена печаткою та підписом керівника військкомату (ТЦК та СП).

"Якщо людина прийшла додому й побачила повістку у дверях, то на неї можна взагалі не реагувати. Вона не має юридичної сили", – запевнив адвокат.

Варто додати, що у випадку, якщо людина отримала повістку особисто та підписалась, то вона має з'явитися до військкомату та стати на облік. Якщо цього не трапилось, то у деяких випадках можлива відповідальність.

Які наслідки за неявку по повістці

Постанова Кабміну від 28 липня 2010 року № 673 "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову на збори" передбачає три випадки, коли для військовозобов'язаного не наступає відповідальність за неявку за повісткою у військкомат. Зокрема:

у випадку хвороби, яка не дає можливості самостійно рухатися;

через необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи партнера (треба, щоб ці люди проживали разом з особою, якій вручили повістку, та не мали інших близьких родичів, які могли б їх доглядати);

внаслідок відкритого кримінального провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.

Проте, якщо військовозобов'язаний отримує повістки та систематично не з'являється до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то йому може загрожувати кримінальна відповідальність. Проте відкрити кримінальну справу можна лише при наявності корінців повістки, рапортів, пояснень, актів відмов чи тому подібних документів. Детальніше про відповідальність читайте тут.