Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, що військовозобов'язаний не може відмовитись від повістки, якщо його дані вносили у частково заповнений бланк.

Дивіться також Чи можна відмовитися від повістки, виписаної без військовозобов'язаного: що відповіли в ТЦК

Чому не можна відмовитися від частково заповненої повістки

Роман Істомін пояснив, що зразок повістки містить інформацію, але ніде не сказано, що його потрібно заповнювати від руки на місці або він весь має бути надрукований. За його словами, для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь.

До прикладу, назва ТЦК та СП чи його відділу, від якого ведеться оповіщення, та куди викликається громадянин для уточнення військово-облікових даних можуть друкувати разом з самим бланком.

Також у повістці можуть бути наперед вказані дані посади, військового звання та прізвища начальника ТЦК. Там може бути навіть номер і дата розпорядження начальника ТЦК, згідно з яким здійснюється оповіщення.

Повістка вручається уповноваженою особою, яка призначається наказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходить з печаткою в кишені, щоб вручити комусь повістку,

– сказав Роман Істомін.

Якщо певні дані вносили до повістки у відсутність отримувача

За словами Істоміна, у ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема адреса.

Тож вся інформація у повістку вписується у приміщенні ТЦК та СП, а далі його представник їде за вказаною адресою і сповіщає громадянина письмово, що йому потрібно з'явитися до військкомату для уточнення своїх військово-облікових даних.