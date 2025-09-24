ГБР продолжает документировать факты измены и насилия, совершенные с первых дней российской агрессии в 2014 году. Завершено расследование в отношении экс-заместителя командующего Черноморского флота и 4 экс-сотрудников севастопольского подразделения "Беркут".

Детали в среду, 24 сентября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

В чем обвиняют бывших "беркутовцев"?

Подозреваемым инкриминируют организацию жестокого обращения с военнопленными и гражданскими, государственную измену, завладение огнестрельным оружием, а также действия, направленные на изменение государственной границы Украины, повлекшие тяжкие последствия.

В феврале-марте 2014 года "беркутовцы" под руководством заместителя командующего ЧФ России активно способствовали оккупационной власти в Крыму, в частности:

организовывали блокпосты;

перекрывали автодороги с материковой Украины на полуостров;

препятствовали въезду международных наблюдателей, журналистов и представителей украинских правоохранительных органов.

Они также задерживали украинских военных, активистов Майдана и волонтеров, которых подвергали физическому и психологическому насилию – избивали, угрожали расстрелом, осуществляли выстрелы возле головы, наносили телесные повреждения холодным оружием. Задержанных удерживали в плену на так называемой "гауптвахте" в Севастополе.

На данный момент установлено 13 пострадавших от действий подозреваемых.

Работа по идентификации других жертв и установлению всех причастных продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Фигурантов обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины о завладении оружием, государственной измене, действиях, направленных на изменение границ территории государства, и жестоком обращении с военнопленными.

