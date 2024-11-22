21 ноября 2004 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, где на высший пост в государстве претендовали тогдашний премьер-министр Виктор Янукович и бывший глава правительства и Нацбанка – Виктор Ющенко. Вечером после закрытия избирательных участков едва ли не все экзит-полы назвали победителем именно Ющенко, но ночью 22 ноября ЦИК объявила, что на выборах победил Янукович.

Это все происходило на фоне многочисленных сообщений о нарушениях на голосованиях и в целом предвыборной кампании, которая была построена на скандалах, интригах и даже попытке отравления. Как результат – после объявления результатов выборов на следующий день, 22 ноября, в Киеве начали собираться на Майдане Независимости те, кто не соглашался с фальсификациями и обманом. Так началась Оранжевая революция.

Через 9 лет после этих событий, 21 ноября 2013 года, люди снова вышли на Майдан в Киеве и на площади своих городов и началась новая Революция – Достоинства. Как 20 лет назад, 11 или даже сейчас – мы каждый день отстаиваем свой выбор и право самостоятельно определять, куда и как нашей стране двигаться. Как украинцы все эти годы оказывают сопротивление несправедливости и лжи – читайте в материале 24 Канала.

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Оранжевая Революция: как это было

На следующий день после второго тура выборов Президента Украины в центре Киева начали собираться сторонники Виктора Ющенко. Сам тогдашний кандидат на пост главы государства ночью встретился с тогдашним руководителем ЦИК Сергеем Киваловым и после этого заявил, что результаты выборов не признает.

Мы не доверяем подсчетам Центральной избирательной комиссии. Мы призываем наших сторонников прийти на площадь Независимости и защитить свою победу,

– сказал тогда Ющенко.

Утром 22 ноября в Киеве появилась бронетехника, была усилена охрана ключевых объектов на фоне угрозы беспорядков. И пока сторонники Ющенко собирались в Киеве, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях сторонники Януковича активизировали сепаратистские настроения и начали говорить о федерализации Украины.

Интересно, что пока в Украине результаты выборов не были утверждены официально, российский президент Владимир Путин уже поздравил Януковича с победой. Казалось бы, что действовать бесполезно, но люди на Майдане продолжали собираться.

Оранжевой революция стала не случайно, ведь этот цвет использовал Виктор Ющенко в своей предвыборной кампании. Группа "Гринджолы" из Ивано-Франковска посвятил Революции песню, которая в то время стала украинским хитом – "Разом нас багато".

"Разом нас багато": смотрите видео

Уже 23 ноября количество митингующих на Майдане по разным подсчетам колебалась от 100 до 500 тысяч человек. Параллельно продолжались переговоры Виктора Ющенко с действующей властью, которые не давали результатов, а Верховный суд запретил печатать результаты выборов в газете "Урядовий кур'єр", что означало бы официальное завершение кампании.

25 ноября 2004 года Верховный суд начал рассмотрение дела Ющенко против ЦИК, где кандидат в президенты требовал признать результаты второго тура выборов недействительными. В течение следующих 8 дней недействительными результаты голосования на фоне фальсификаций и нарушений признала и Верховная Рада и выразила недоверие ЦИК.



Люди на Майдане во время Оранжевой революции / Фото Getty Images

В переговоры между властью и оппозицией начали вмешиваться иностранные посредники, ведь тогда существовала фактическая угроза раскола Украины на фоне выборов и их результатов. Хотя переговоры не давали результата, и Виктор Ющенко, сторонники которого все это время были в Киеве, отказывался от варианта силового протеста.

Пусть наша акция остается мирной. Только настоящая сила может себе позволить корректно, интеллигентно, достойно себя вести. Нет проблем с тем, чтобы взять приступом администрацию президента и Кабинет министров. Но мы должны добиться, чтобы они сами принесли нам ключи от этих зданий. И мы не уйдем, пока они это не сделают,

– заявил Ющенко на Майдане 27 ноября.

Что точно отличало этот протест от событий 2013 – 2014 годов – никто не отдавал приказа силовикам о силовом разгоне митингующих. И власть, и оппозиция, очевидно, соглашались с тем, что протест должен оставаться мирным.

3 декабря Верховный суд завершил рассмотрение дела по иску Виктора Ющенко и признал результаты второго тура недействительными – поэтому на 26 декабря было назначено повторное голосование, на котором победил Виктор Ющенко. Его соперник пытался обжаловать результаты выборов, но эти попытки не получили такой поддержки, поэтому Ющенко официально провозгласили президентом.

23 января 2005 года Ющенко присягнул на верность украинскому народу сначала в Верховной Раде во время инаугурации, а затем перед десятками тысяч людей на Майдане.



Инаугурацию Ющенко тысячи людей смотрели на Майдане Независимости / Фото Getty Images

Но важно понимать, что Оранжевая революция не была протестом за Ющенко – он скорее стал толчком к тому, что назревало годами. За последние 10 лет до Революции в стране сформировался олигархат, нарушалась свобода слова, происходили политические убийства, самое известное из которых – убийство Георгия Гонзадзе, которое окончательно подорвало репутацию Леонида Кучмы, который два срока подряд хозяйничал на Банковой. Сначала Кучма хотел вести многовекторную политику, но Европа все больше отворачивалась от Украины из-за того, что наша страна все больше становилась похожей на авторитарное государство, а "кассетный" и "кольчужный" скандалы только ухудшали ситуацию.

Что это за скандалы "Кассетный скандал" вспыхнул после публикации записей из кабинета Кучмы, где президент дает приказ убить журналиста Георгия Гонгадзе. Публикация этих записей вызвала волну акций "Украина без Кучмы".

"Кольчужный скандал" вспыхнул на фоне войны США против Ирака, ведь появилась информация о том, что якобы Украина предоставила Ираку оружие, в частности станции радиотехнической разведки "Кольчуга". Вашингтон обвинил Киев в сотрудничестве с Саддамом Хусейном.

После сложнейших 90-х годов украинцы определили для себя четко, что хотят жить, а не выживать. Если в 90-х сложно было смотреть в будущее, когда надо выжить сегодня, то в 00-х уже думали о собственном будущем, будущем своего государства, своих детей.

Более того, в политическую жизнь Украины активно вмешивалась Россия. В частности и упомянутый "кольчужный скандал" сейчас считают российской операцией, целью которого стал бы окончательный поворот Украины в сторону Москвы.

Через 20 лет многие события того времени остаются в памяти, некоторые – как культовые мемы. Та же песня "Разом нас багато", слоган "Ющенко – так", "наколотые апельсины", о которых говорила Людмила Янукович на протесте в поддержку ее мужа и тому подобное. Однако факт остается фактом – украинцы отстояли справедливость на выборах.

Революция Достоинства: кровь, пролитая за будущее

Газовые войны, экономический кризис, раскол "оранжевой команды" – это то, что точно вспомнит каждый, кто помнит президентство Ющенко. Хотя между тем происходила работа над сохранением социальной памяти, восстановление исторических памятников, признание Голодомора геноцидом украинского народа и тому подобное.

Но факт остается фактом – Виктор Ющенко занял лишь 5-е место в первом туре выборов в 2010 году, набрав 5,45% голосов. Во втором туре же победу одержал Виктор Янукович. Как и в 2005 году, количество довольных и недовольных выбором президента было довольно высоким, поэтому многие люди относились к Януковичу скептически. Но последней каплей стало то, что в ноябре 2013 года правительство Азарова остановило подготовку к подписанию соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом и, в конце концов, в Вильнюсе документ не был подписан. Это означало, что Янукович намерен втянуть Украину в так называемый "таможенный союз" России и Беларуси.

Журналист Мустафа Найем 21 ноября 2013 года в 19:55 был одним из первых, кто написал на своей фейсбук-странице сообщение с призывом выходить на улицу. Мол, если откликнется тысяча людей, то начнут организовываться. Вскоре на Майдане собралось 1,5 тысячи человек. Началась Революция Достоинства.



Известное сообщение Мустафы Найема / Скриншот из сети

Пока в сети люди откликались на сообщение Найема, в 20:00 на Майдане стоял уже первый человек. Это была журналистка Инна Неродик.

"Не было такого, что на Майдан "надо" идти. На Майдан нельзя было не идти. Страна шла в Европу и в один день Азаров говорит: "Атмена, правительство останавливает подготовку к Соглашению об ассоциации с ЕС". Как это вообще?", – вспомнила свои эмоции женщина.

Ее фейсбук тогда просто взорвался от возмущения людей из-за действий власти.

Ну и разве можно было после этого идти домой спать? После работы мы пошли на Майдан,

– сказала Неродик.

Уже через 3 дня состоялся самый масштабный за последние 9 лет митинг, участие в котором приняли около 100 тысяч человек. Главными требованиями были:

отставка правительства Николая Азарова;

собрание внеочередного заседания Верховной Рады и принятие всех необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС законов, в частности освобождение Юлии Тимошенко;

если Верховная Рада не примет нужные законы – распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Чуда не произошло. На саммите в Вильнюсе Виктор Янукович не подписал Соглашение об ассоциации. На евроинтеграции Украины был поставлен крест.

Протесты первых дней можно назвать первой волной. Ведь новая страница в истории Революции началась в ночь с 29 на 30 ноября, после завершения саммита в Вене. Тогда ночью на Майдане оставались несколько сотен студентов, которых избили силовики. 16 автомобилей со спецназовцами приехали в центр Киева, а спецназовцы били всех, кого видели. Многие митингующие бежали от силовиков и нашли убежище в Михайловском Златоверхом соборе, двери в который открыл послушник.



Разгон Майдана 30 ноября / Коллаж 24 Канала

Было около сотни человек. Первое, что нужно было показать, – это то, что священники вместе с ними, что священники не чураются и открывают свои объятия для них. Многие из них нуждались в первой помощи. Конечно, как на этот момент могли, так помогли – перебинтовали, подали теплый чай, ведь нужно было и согреться. Собор стал неким пристанищем для студентов. Когда "Беркут" бежал за студентами, то на территорию "Михайловского" он не решился зайти. Этот "Беркут", физически сильный, мощный и при определенной власти упал, сломался перед силой духа. И сила духа его преодолела. Вспоминается мне история из "Священного писания", когда Давид боролся с Голиафом. Голиаф также был полностью вооружен, а Давид голыми руками, только с камнем и пращой победил его,

– рассказывал священник Михаил Емельян в интервью 24 Каналу.



Пострадавшие после разгона в Михайловском соборе / Фото с фейсбук-страницы Митрополита Епифания

Разгон студентов вызвал большое возмущение. И в последующие дни счет тех, кто вышел на Майдан, уже перешел на миллионы. На протесты выходили люди разного возраста – кто-то не хотел жить в стране, где тебя могут избить за протест, кто-то же не хотел, чтобы когда-нибудь на месте избитых студентов оказались их дети.

Разгон Майдана повернул Революцию в совершенно другое русло. К сожалению, уже тогда стало очевидным то, что протест мирным не будет. Власть дала старт насилию.

Честно говоря, пока не избили студентов в ночь на 1 декабря, я думал, что Майдан будет сворачиваться. Туда были уже внесены определенные лозунги "без политики". Когда я понимаю, что есть такие лозунги – это означает, что Майдана нет,

– вспомнил священник ПЦУ Константин Холодов – активный участник Революции, который после стал военным капелланом.

После избиения студентов центр столицы изменился совсем – был развернут палаточный городок, появилась самооборона Майдана, а люди оставались круглосуточно. Кто-то ночевал в Михайловском соборе, кто-то – всю ночь грелся у огня на Майдане Независимости, распевая песни.

Следующие несколько месяцев были достаточно сложными, но одновременно объединяли всю страну от Востока до Запада, ведь локальные Евромайданы происходили в Луганске и Ужгороде, во Львове и Донецке.

Однако в январе ситуация только обострялась. 16 января Верховная Рада приняла пакет "диктаторских законов", которые были направлены против митингующих и предусматривали:

запрет движения в колонне более 5 авто,

15 суток ареста за установленную палатку,

арест за нарушение организации митинга,

заключение за маскировку или защитный шлем.

А уже через 3 дня состоялось "Огненное крещение" – противостояние митингующих и силовиков на праздник Крещения по старому стилю. Тогда силовики попытались снова разогнать Майдан, но нарвались на неслыханное сопротивление со стороны митингующих, которые соорудили баррикады и подготовили коктейли Молотова. Именно этот день многие участники Майдана называют точкой невозврата.



"Огненное крещение" / Фото "Сумско-киевской сотни"

Бои продолжались и следующие несколько дней. 22 января, на День Соборности Украины снайперы убили 21-летнего Сергея Нигояна с Днепропетровщины. Впоследствии смертельное огнестрельное ранение в сердце получил 25-летний белорус Михаил Жизневский. Оба были активными участниками Майдана еще с ноября 2013 года. В тот же день со следами пыток было найдено тело Юрия Вербицкого из Львовской области, которого похитили из больницы. Согласно выводам судмедэкспертизы, Вербицкий умер от переохлаждения 21 января.

Михаил Жизневский стал первым, с кем прощались на Майдане и провожали его под "Плине кача...".

10 лет страшного февраля

В феврале 2014 года произошли самые кровавые события Революции Достоинства – по приказу Януковича и его сторонников, центр Киева превратился в поле битвы. На крышах домов были снайперы, которые убивали протестующих. За 3 дня столкновений в центре Киева с 18 по 20 февраля погибли почти 100 человек, еще 20 умерли в больнице в результате полученных травм.

Пока Янукович готовил свой побег, Россия стягивала войска в Крым и под границу Украины в районе Донецкой и Луганской областей. Кремль начал говорить о "перевороте" и прибегнул к воплощению давнего плана по захвату Украины, который ему изрядно помогло организовать то, что после себя Янукович оставил обворованную страну и уничтоженную армию.

Уже в конце февраля 2014 года россияне захватили Верховную Раду Крыма и объявили о подготовке псевдореферендума. Весной же в Славянске начали действовать террористические отряды под руководством Игоря Гиркина-Стрелкова и началась АТО – тысячи участников Майдана отправились на Восток дальше защищать свою страну.

Иловайск. Дебальцево. Донецкий аэропорт. Бои за Мариуполь, Славянск и Краматорск. Минские соглашения... Это все, что нам приходилось переживать и проживать дальше. И снова наступил страшный февраль. Уже в 2022 году.

Путь нашей борьбы – сложный и болезненный, но можем ли мы теперь просто повернуть назад? Можем ли забыть о тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы имели лучшую страну. Можем ли мы забыть обо всем этом и не сделать свой вклад в то, чтобы Украина была лучше – такой, как ее видели люди на Майдане в 2004, 2013 или 2014, какой ее видели воины с 2014 года и какой ее видят те, кто защищает Украину сейчас?