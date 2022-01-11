Дело Екатерины Гандзюк: Мангер уклонялся от прохождения полиграфа
Источник:24 канал
Днепровский районный суд города Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк. На заседании заслушивали доказательства и ходатайства. Говорилось и о прохождении полиграфа подозреваемым Владиславом Мангером.
На скамье подсудимых, кроме Мангера, также был Алексей Левин. Экс-глава Херсонского облсовета проходил "детектор лжи".
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Защита Мангера настаивает на недостоверности полиграфа
По словам прокурора Андрея Синюка, этой процедуры Мангер всячески пытался избежать. Однако адвокаты подозреваемого отмечают, что, мол, полиграфия – неточная и сомнительная наука. Поэтому и результаты проверки, говорит сторона защиты, могут быть недостоверными.
Адвокаты пытаются "отбелить" экс-главу облсовета
Также адвокаты попытались обнародовать как можно больше достижений экс-главы Херсонского облсовета. Защитники перечисляли награды Мангера и его финансирование спортивных клубов.
4 февраля истекает срок меры пресечения
Прокурор отметил, что 4 февраля истекает срок меры пресечения. Обвинение будет подавать на продление срока содержания под стражей.
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Смотрите фото с заседания Днепровского райсуда / Фото Валентины Полищук, 24 канал:
Что известно о деле Екатерины Гандзюк:
- Активистку облили серной кислотой в конце июля 2018 года.
- Гандзюк перенесла несколько операций, 4 ноября она умерла.
- По информации следствия, заказчиком убийства активистки является Владислав Мангер, а посредником – Алексей Левин.
- В июне 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы.
- Одного из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 5 годам лишения свободы в феврале 2021 года.