Справа Катерини Гандзюк: Мангер ухилявся від проходження поліграфу

Дніпровський районний суд міста Києва продовжив розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк. На засіданні заслуховували докази та клопотання. Мовилось і про проходження поліграфу підозрюваним Владиславом Мангером.

На лаві підсудних, окрім Мангера, також Олексій Левін. Ексголова Херсонської облради проходив "детектор брехні".

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Захист Мангера наполягає на недостовірності поліграфа

За словами прокурора Андрія Синюка, цієї процедури Мангер всіляко намагався уникнути. Натомість адвокати підозрюваного наголошують, що, мовляв, поліграфія – неточна та сумнівна наука. Тому і результати перевірки, каже сторона захисту, можуть бути недостовірними.

Адвокати намагаються "відбілити" ексголову облради

Також адвокати спробували оприлюднити якомога більше досягнення ексголови Херсонської облради. Захисники перераховували нагороди Мангера та його фінансуванні спортивних клубів.

4 лютого закінчується термін "запобіжки"

Прокурор зазначив що 4 лютого закінчується термін запобіжного заходу. Обвинувачення буде подавати на продовження строку тримання під вартою.

Читайте також За словами прокурора Андрія Синюка, цієї процедури Мангер всіляко намагався уникнути.

Дивіться фото з засідання Дніпровського райсуду / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

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