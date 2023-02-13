Расстрелявшую свою семью женщину выпустили из психиатрической клиники: дело передали в суд

Жительницу Ровно, что застрелила своего мужа и ранила 13-летнюю дочь, сначала отправили на лечение в психиатрическую клинику. Не так давно стало известно, что женщину перевели в обычную палату больницы. Ей теперь угрожает камера в реальной тюрьме.

Убийство жительницей Ровно своего мужа случилось в сентябре 2020 года. Тогда медицинская комиссия признала, что она не осознавала своих действий и нуждается в помощи психотерапевта. Женщину через год после совершения преступления отправили в психбольницу в Хмельницкой области.

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Дело передали в суд

Известно, что убийцу содержали в специальной палате под строгим наблюдением врачей до недавнего времени – то есть до 2 февраля 2022 года. Однако Верховный суд признал, что она сознательно взяла в руки оружие, убила мужа и ранила дочь. Ее дело уже передали в суд – в недалекой перспективе ее, вероятно, переведут в обычную камеру тюрьмы, где она будет отбывать наказание за совершенное преступление.

Заметим, что имя этой женщины неизвестно, однако она является автором 45 научных работ. После того как она ранила из револьвера свою дочь, она оставила ее истекать кровью у дверей дома бабушки и дедушки. Собственно, она нажала на звонок и уехала оттуда.

Другие детали этого дела: что нужно знать

Произошел этот инцидент около пяти часов утра 5 сентября 2022 года. Женщина взяла пистолет "Флобер", зашла в спальню к мужу и вблизи выстрелила ему в висок – он умер через несколько секунд.

Когда она расправилась с мужем, зашла в комнату, где спала ее 13-летняя дочь. Из пистолета женщина выстрелила девочке в грудь. Дочь опрокинулась на живот – тогда мать решила еще раз выстрелить, однако патрон заклинило.

Затем она взяла еще один пистолет, которым владел ее муж, и выстрелила еще дважды своей дочери в спину. После содеянного она, очевидно, наконец-то осознала, что случилось. Однако отвезла раненого ребенка не в больницу, а в дом бабушки и дедушки.

До того как приехала полиция, женщина хотела покончить жизнь самоубийством. Известно, что она выстрелила себе в голову, однако пуля застряла в черепе. Кроме того, правоохранители застали ее в тот момент, когда она резала вены.

Адвокат потерпевшей Леонид Волошин неоднократно говорил о том, что его подопечная страдает психиатрическим заболеванием, поэтому суд не имеет права принимать решение об избрании меры пресечения.