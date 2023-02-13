Жінку, яка розстріляла свою сім'ю, випустили з психіатричної клініки: справу передали до суду

Жительку Рівного, яка застрелила свого чоловіка та поранила 13-річну доньку, спершу відправили на лікування в психіатричну клініку. Не так давно стало відомо, що жінку перевели до звичайної палати лікарні. Їй тепер загрожує камера в реальній в'язниці.

Вбивство жителькою Рівного свого чоловіка трапилося у вересні 2020 року. Тоді медична комісія визнала, що вона не усвідомлювала свої дії та потребує допомоги психотерапевта. Жінку через рік після скоєння злочину відправили до психіатричної лікарні у Хмельницькій області.

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Справу передали до суду

Відомо, що вбивцю утримували у спеціальній палаті під суворим наглядом лікарів до недавнього часу – себто до 2 лютого 2022 року. Однак Верховний суд визнав, що вона свідомо взяла до рук зброю, вбила чоловіка та поранила доньку. Її справу вже передали до суду – в недалекій перспективі її, ймовірно, переведуть до звичайної камери в'язниці, де вона відбуватиме покарання за скоєний злочин.

Зауважимо, що ім'я цієї жінки невідоме, однак вона є авторкою 45 наукових робіт. Після того, як вона поранила з револьвера свою дочку, залишила її стікати кров'ю на біля дверей будинку бабусі та дідуся. Власне, вона натиснула на дзвінок та поїхала звідти.

Інші деталі цієї справи: що потрібно знати

Стався цей інцидент близько п'ятої години ранку 5 вересня 2022 року. Жінка взяла пістолет "Флобер", зайшла до спальні до чоловіка і зблизька вистрелила йому у скроню – він помер через декілька секунд.

Коли вона розправилась з чоловіком, то зайшла до кімнати, де спала її 13-річна донька. З пістолета жінка вистрелила дівчинці у груди. Донька перекинулася на живіт – тоді мати вирішила ще раз вистрілити, однак патрон заклинило.

Згодом вона взяла ще один пістолет, яким володів її чоловік, та вистрілила ще двічі своїй доньці у спину. Після скоєного вона, вочевидь, нарешті усвідомила, що трапилося. Однак відвезла поранену дитину не до лікарні, а – до будинку бабусі та дідуся.

До того, як приїхала поліція, жінка хотіла покінчити життя самогубством. Відомо, що вона вистрелила собі в голову, проте куля застрягла в черепі. Окрім того, правоохоронці застали її в той момент, коли вона різала вени.

Адвокат потерпілої Леонід Волошин неоднократно говорив про те, що його підопічна має психіатричне захворювання, тому суд не має права ухвалювати рішення про обрання запобіжного заходу.