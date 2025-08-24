-

Ровно 34 года назад украинцы узнали новость, которая всколыхнула всех. Кого-то охватил страх того, что будет происходить дальше. Кто-то беззаботно прыгал по дому, не сдерживая восторга. Однако кое-что общее было у всех – это невероятная радость за Украину, которая стала независимой.

На улицах украинских городов развевались сине-желтые ленты, в аэропорту "Борисполь" разливали шампанское, а в одном доме в центре Львова буквально визжала от счастья учительница, которой было безразлично на соседей-россиян.

В материале 24 Канала украинцы вспомнили, как чувствовали себя 24 августа 1991 года и понимали ли всю важность события. Что происходило вне стен Рады – читайте дальше.

Однажды в учительской семье

В доме 33-летней учительницы химии и польского языка – Лидии Гевко – всегда было включено радио и телевизор. Тогда в ее доме на Староеврейской, в самом центре Львова, продолжался капитальный ремонт: развалившиеся стены, не было дверей, меняли окна. Несмотря на это, Лидия Гевко всегда должна была быть в центре всех событий, поэтому телевизор работал и в тот день, 24 августа 1991 года.

Я услышала, что на заседании Верховной Рады был очень встревожен Леонид Кравчук, он тогда был председателем Верховной Рады. Я оставила все свои домашние дела и села внимательно смотреть телевизор,

– вспомнила учительница.

Она четко помнит, что тогда у Кравчука было очень озабоченное лицо. Он будто не понимал, что происходит.

"Когда авторы Акта провозглашения независимости Украины, а это Вячеслав Черновол, Горынь Михаил, Головатый Сергей, Лукьяненко Левко, вносили огромный флаг Украины в зал, я снова обратила внимание на лицо Кравчука, который говорил, мол, что это делается? Черновол, наверное, если бы мог, вскочил бы ему на стол и танцевал бы с флагом", – сказала Лидия Гевко.

Женщина очень эмоциональная, поэтому не скрывает: когда поняла, что произошло – радовалась и визжала, не сдерживаясь. И ей было все равно, что соседи – россияне. Она на своей земле, уже свободной.

Я держала кулаки, молилась в голове, хоть в таком волнении забыла порядок слов в любой молитве. Однако Бог слышал мои искренние обращения – подтвердилось то, что должно было подтвердиться уже давно. Наконец произошло то, чего мы так долго ждали,

– заверила Гевко.

10-летние дочери Лидии были еще маленькими, играли в тот момент на улице, а муж был на работе. В развалившемся в результате ремонта доме учительница сделала следующее.

"Пошла на кухню, сварила кофе, взяла пляцок и подняла бокал с коньяком за то, что осуществилась воля многих поколений украинцев, которые положили свою жизнь за тот светлый день – 24 августа", – отметила Лидия Гевко.

Лидия Гевко об эмоциях в День провозглашения Независимости / Фото предоставлено 24 Каналу

Она все объясняла детям, однако они еще не могли понять, что будет происходить в новой жизни – независимой. В то же время когда с работы вернулся муж – женщина ходила по дому и повторяла: "Слышишь? Все! Свершилось!". Он шутил, что его жена скоро лопнет от эмоций.

Семья весь вечер праздновала. За стол посадили даже мастеров и заявили: работа на сегодня отменяется.

"Помню как сегодня: они в рабочих комбинезонах сели за стол и молчали. Нужно было время, чтобы это осознать. В то же время мои настоящие друзья со мной радовались. Стационарный телефон был "красным", потому что мы не могли наговориться", – подытожила учительница.

После того дня Лидия Гевко очень внимательно смотрела все заседания Верховной Рады. Настолько часто смотрела, что ее попугай голосом председателя ВР Ивана Плюща говорил: "Выключите микрофон".

Детский взгляд Степана Суса

Епископу Украинской греко-католической церкви Степану Сусу было тогда всего 9 лет, но он помнит, что чувствовал 24 августа 1991 года.



Степан Сус вспомнил День провозглашения Независимости / Фото УГКЦ

"Это был выходной день. Я вместе со своим отцом ехал по центру Львова. Там были разные митинги, пели украинские песни. Это был день особого подъема и ощущение того, что происходят изменения в стране, что мы все же становимся другими, свободными, независимыми. Мы имеем что-то свое, имеем свои ценности", – вспомнил епископ.

У него есть воспоминание детства – он радостно наблюдал за сине-желтыми лентами, которые тогда были повсюду. Их распространяли среди людей. В центре города ходили фотографы. Люди делали фото на память.

Родители всегда мне рассказывали, что мы прошли трудный путь. То, что мы стали независимыми – это результат стремлений многих поколений. Было много людей, которые мечтали об этой независимости. В частности, мои дедушки, бабушки. Они, к сожалению, не все дождались того момента,

– сказал Сус.

Он вспоминает и страх в глазах взрослых, ведь называет этот период "временем турбулентности". Развалился Советский Союз. Экономическая ситуация была непростая.

"Однако, на мой взгляд, эти чувства свободы и независимости придавали сил и мужества людям в то время преодолевать вызовы. Да, это было сложно, но была свобода, свое государство – это побеждало. Сегодня мы понимаем, что этот путь нашей независимости продолжается и мы заплатили и платим действительно высокую цену", – подытожил епископ УГКЦ.

"У коммунистов сверкали глаза": воспоминания историка

Игорь Федык – историк, заслуженный учитель Украины и научный сотрудник Центра исследований освободительного движения. На момент восстановления Независимости ему было 43 года. Историк участвовал во всех акциях 1989 – 1990 годов, за что неоднократно "получал" от полиции. На акции выходил также с женой и сыном.

В течение этого периода он внимательно следил за всеми событиями, которые происходили в Украине. Напряжение было не только у него, но и у всех людей, которые надеялись на то, что впоследствии произошло.

Когда начал разваливаться Советский Союз, когда было объявлено о независимости, я был на седьмом небе от счастья. Мы заплатили за это очень дорогую цену. Воплотилась мечта моего отца, который воевал в УПА. Вы и не представляете, какой это день был для всей моей семьи. Это было счастье,

– отметил Федык.

Он четко помнит: в тот день в Верховной Раде были бои с коммунистами, а на улицах городов продолжались демонстрации.

Несмотря на радость после восстановления независимости, у Федыка был страх – историк боялся, что Россия нападет.

"Очень боялся. Тогда Союз разваливался, Борис Ельцин свирепствовал, а у коммунистов сверкали глаза. Наше общество тоже было расколото, коммунисты брали вверх. А у нас тогда фактически армии не было", – объяснил он.

"Верил, что это чудо от Бога": воспоминания военного капеллана 24 ОМБр

Военному капеллану 24 отдельной механизированной бригады – отцу Юрию Хамуляку – на момент восстановления Независимости было 17 лет. 1991 год был важным для него – парень учился в автодорожном техникуме и поступал в семинарию. Юрий Хамуляк также ходил на протесты вместе с другими студентами.

Вспоминаю, в техникуме мы носили желто-голубые значки в виде флажка, за что тогда преследовали. Учитель истории позвал меня и сказал: "Если когда-то ты хочешь где-то пригодиться своей стране по-настоящему, пока сними этот значок". Тогда я этого не понял, но через год на самом деле осмыслил, что он имел в виду и к чему вел,

– вспомнил военный капеллан.

Отец Хамуляк называет 1991 год внутренним переломом. Он познакомился с Богом и знал, что тот творит чудеса. Именно так он и воспринял независимость.



Военный капеллан Юрий Хамуляк / Фото 24 ОМБр

Капеллан помнит, как в тот день вся семья смотрела заседание Верховной Рады по телевизору. Это было что-то невероятное. Подъем, радость, страх, тревога – все вместе, он помнит эти ощущения.

Михаила Горбачева отстранили. Тогда должно было произойти что-то одно – или мы должны были стать свободными, или жить в еще большем страхе, – заявил Юрий Хамуляк.

Сейчас военный капеллан уверен: "Независимость, которую мы получили в 1991 году, не является той независимостью, которую мы должны получить, когда победим в этой войне".

"Тогда независимость была номинальной, потому что все люди, через которых тогда господствовала Москва, остались. Мы имели герб, флаг, Конституцию. Однако вся коммунистическая партия и структуры остались. Мы как бы объявили независимость, но остались полностью зависимыми от России через всех этих людей, которые были на тех же должностях. Думаю, поэтому тогда Москва не имела необходимости воевать", – объяснил отец Хамуляк.

В то же время сейчас все по-другому. Россияне за последние годы увидели нашу реальную независимость: молодое поколение уже совсем другое. Оккупантам это не нравится, именно поэтому продолжается война за независимость народа.

"Россияне потеряли возможность нас контролировать. России без Украины не существует как таковой. Они не имеют ни истории, ни культуры. Все, что они имеют – является нашим фундаментом. Россияне должны или исчезнуть, или победить. Поскольку они не победят, потому что Господь на нашей стороне, они исчезнут. Вопрос только во времени и способе", – заверил военный капеллан.

Тем временем в Борисполе обнимались и пили шампанское

24 августа 1991 года 42-летний Юрий Ковалив – украинский поэт, литературовед и педагог – находился в Борисполе. Тогда он вместе с другими родителями ждал возвращения детей, которые были на отдыхе и лечении во Франции. Они имели возможность полететь в рамках помощи детям-чернобыльцам, а именно 24 августа возвращались домой.



Юрий Ковалив узнал о событии, находясь в Борисполе / Фото УКМЦ

Находясь в Борисполе, все узнали о том, что в Верховной Раде провозгласили независимость Украины.

Это мы услышали, когда были в обществе родителей, которые встречали детей. Мы сразу и испугались немного, потому что был такой слух, что тот самолет должен улететь на Москву, а не приземляться в Киеве. Но, слава Богу, он таки попал в Борисполь,

– вспомнил Юрий Ковалив.

У людей, которые окружали мужчину, была эйфория – и он не стал исключением. Начали появляться флаги, разливать шампанское – все прямо в аэропорту.

"Разные люди, разные разговоры были. Обнимались, радовались – очень большая была радость. Наконец все произошло. Люди начали вспоминать то, что прошло. Вспоминали события, которые были во время национально-освободительной борьбы, национальной революции 1917 года. Вспоминали, что было в 1918-1919 годах. Все эти события сразу становились для нас актуальными", – сказал Ковалив.

Конечно, в аэропорту были и другие люди – Ковалив признается, что некоторые из них испугались и не знали, что делать. Однако то, что событие чрезвычайное – понимали все.

"Это было действительно большое событие. И этим событием, кстати, перенялись и наши дети", – подытожил мужчина.

Уже через три дня семья Ковалива получила телеграмму. Семья из Франции, в которой находилась его дочь на отдыхе, поздравила их с большим событием, о котором говорил весь мир.