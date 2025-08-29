В память о павших защитниках: киевский метрополитен остановится на минуту
- 29 августа киевский метрополитен остановит движение поездов на минуту в 9:00 для почтения памяти погибших Защитников.
- День памяти погибших защитников и защитниц чествуют в Украине в память о событиях 29 августа 2014 года под Иловайском.
В пятницу, 29 августа, в День памяти погибших Защитников, киевский метрополитен остановит движение поездов на минуту. Это произойдет ровно в 9:00.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Метро в Киеве остановит движение
По словам КГГА, это станет символической остановкой в День памяти Защитников и Защитниц Украины, которые отдали жизнь за нашу свободу.
Просим пассажиров отнестись с пониманием и остановиться вместе с нами на минуту, чтобы почтить память Героев,
– говорится в сообщении.
Киевлян также предупредили, что в соответствии с технологическими процессами на некоторых станциях поезда будут стоять 4 – 5 минут.
Напомним, 29 августа в Украине отмечают День памяти погибших защитников и защитниц. Именно в этот день, 29 августа 2014 года, состоялся выход украинских военных из окружения под Иловайском. Договоренности о так называемом "зеленом коридоре" российская сторона нарушила – во время отступления колонны украинских бойцов были расстреляны.
Государственное чествование этой даты ввели в 2019 году. Символом памяти стал подсолнечник – через подсолнечные поля украинские военные пытались прорваться из окружения.
В марте 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ежедневной минуты молчания в 9:00. Она призвана почтить память погибших военных и мирных жителей, а также стать символом единства и поддержки для тех, кто переживает потерю.
Они отдали жизнь за Украину: последние новости
Недавно на Киевщине попрощались с военнослужащим Афганом Оруджевым. Он был этническим азербайджанцем и служил в составе 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени митрополита Шептицкого.
Четверо спецназовцев полиции погибли во время выполнения боевого задания на Востоке Украины. Юрий Берла, Александр Соловьянчик, Игорь Мартынюк и Михаил Сейко погибли 22 августа.
На фронте также погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Мужчина имел большие успехи в спорте и претендовал на место в олимпийской команде, однако в августе 2023 года решил стать частью Сил обороны Украины.