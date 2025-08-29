В пятницу, 29 августа, в День памяти погибших Защитников, киевский метрополитен остановит движение поездов на минуту. Это произойдет ровно в 9:00.

Метро в Киеве остановит движение

По словам КГГА, это станет символической остановкой в День памяти Защитников и Защитниц Украины, которые отдали жизнь за нашу свободу.

Просим пассажиров отнестись с пониманием и остановиться вместе с нами на минуту, чтобы почтить память Героев,

– говорится в сообщении.

Киевлян также предупредили, что в соответствии с технологическими процессами на некоторых станциях поезда будут стоять 4 – 5 минут.

Напомним, 29 августа в Украине отмечают День памяти погибших защитников и защитниц. Именно в этот день, 29 августа 2014 года, состоялся выход украинских военных из окружения под Иловайском. Договоренности о так называемом "зеленом коридоре" российская сторона нарушила – во время отступления колонны украинских бойцов были расстреляны.

Государственное чествование этой даты ввели в 2019 году. Символом памяти стал подсолнечник – через подсолнечные поля украинские военные пытались прорваться из окружения.

В марте 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ежедневной минуты молчания в 9:00. Она призвана почтить память погибших военных и мирных жителей, а также стать символом единства и поддержки для тех, кто переживает потерю.

