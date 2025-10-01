передавать эту войну по наследству а мне не страшно умереть в 22? вы же не мечтаете отправлять своих детей на фронт когда-то

Праздник Покрова был особенным для украинцев издавна. Богородицу считали своей покровительницей казаки, поэтому 1 октября мы отмечаем также и День украинского казачества. А в 1942 году на праздник Покрова образовалась Украинская повстанческая армия.

И сегодня в этот день мы также отмечаем День защитников и защитниц. Он особый для украинцев сейчас, потому что это день тех, кто уже 12-й год защищает наше государство на российско-украинской войне. Покрова сегодня – это связь поколений, которых объединяет любовь к родной земле и борьба за нее.

Сотни тысяч мужчин и женщин сейчас стоят на защите Украины. За это время выросло целое поколение украинцев, которое было слишком юным в 2014 году, но очень смелым, когда началось полномасштабное вторжение в 2022 году.

Речь о тех, кому сегодня нет и 25 лет – они не подпадают под мобилизацию, но в свое время приняли взвешенное решение присоединиться к обороне своей страны. И многие из них принимали это решение задолго до появления контрактов 18 – 24.

Мы имели возможность пообщаться с такими защитниками и защитницами. Их жизненные пути разные, но похожи в одном – остаться в стороне они просто не могли. Как они решили пойти в армию, что мотивирует их сейчас и как война меняет украинскую молодежь – рассказываем в материале 24 Канала.

Начало большой войны встретил в Харькове: история "Кучера"

Олегу с позывной "Кучер" – 23 года, из которых 3 он на большой войне. Полномасштабку парень встретил в родном Харькове. С первых дней вражеские войска чуть ли не ежедневно атаковали его родной город.

До тех событий Олег работал электрогазосварщиком и на стройках, а на 4-й день полномасштабного вторжения пошел в военкомат. Правда, ему отказали, но парень не сдавался, и когда услышал о формировании добровольческого формирования территориальной общины "Хартия" – присоединился к нему.

Вместе с побратимами Олег участвовал в обороне Харькова. Сейчас он все еще в "Хартии", которая уже разрослась до уровня бригады, и на ее основе создали 2-й корпус Нацгвардии. А "Кучер" в бригаде стал командиром артиллерийской батареи.



"Кучер" / Фото предоставлено 24 Каналу

В ответ на вопрос о том, что же сейчас является для него мотивацией, боец без колебаний говорит – семья.

Моя мотивация – моя семья. Моя жена с сыночком живут в Харькове. Мои родители в Украине. И когда я спрашиваю себя, что я делаю здесь (на фронте, – 24 Канал), то отвечаю, что я защищаю свою страну, сражаюсь за своих родных и близких. Я хочу, чтобы моя семья жила в независимой стране, а не под кем-то,

– говорит "Кучер".

Боец признается – война изменила его и заставила пересмотреть некоторые ценности. Например, сейчас "Кучер" убежден – нет ничего ценнее поддержки близких.

Нужно ценить семью и всегда поддерживать. Поддержка сейчас крайне важна – если ее не будет от близких, или я ее не буду давать, то будет очень трудно, и все может посыпаться. Мы должны даже в армии друг друга поддерживать, потому что это самое главное,

– подчеркивает боец.

Относительно сверстников, которые не на службе, "Кучер" говорит, что идти или не идти в армию – это выбор каждого. Он же призывает принимать решение в пользу службы.



"Кучеру" было 20 лет, когда началось большое вторжение / Фото предоставлено 24 Каналу

"Кучер" подчеркивает, что День защитников и защитниц – это праздник тех, кто борется сейчас, и тех побратимов, которые погибли в борьбе за нашу свободу. И это самая высокая цена спокойствия людей в тылу.

Гражданские должны помнить, что мы стоим здесь, чтобы они могли спокойно работать, ходить в магазин, чтобы дети могли играть на площадках и ходить в школы и садики... Этот день – память о тех, кто погиб, и тех, кто сегодня стоит на защите наших людей,

– отмечает "Кучер".

"Для кого-то это работа, для меня – жизнь": история "Поэта"

"Поэту" также 23 года и сейчас он офицер-артиллерист в рядах 21-й отдельной механизированной бригады. Но если его спросить, кем же он был в гражданской жизни, то боец скажет без колебаний – школьником. Потому что военную карьеру он выбрал еще в очень юном возрасте. Сначала учился в Прикарпатском военно-спортивном лицее-интернате, потом – в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

И именно в академии "Поэт" встретил полномасштабную войну, а в следующем году получил офицерское звание и присоединился к рядам Сил обороны. С тех пор и до сих пор, как говорит сам боец, его мотивацией остаются боевые побратимы.

Сейчас моя мотивация – это мои побратимы и подчиненные. Если вижу, что задачи, которые я ставлю, слишком тяжелые, то есть такие, что мне самому было бы трудно, – я понимаю, что надо повлиять и помочь,

– говорит "Поэт".

Капитан ВСУ добавляет, что придерживается двух принципов – принимать решения самостоятельно и обдумывать свои действия и возможные последствия. В частности, потому что от решений офицера зависят жизни бойцов. "Поэт" подчеркивает, что за 3 года на командных должностях среди его подчиненных был лишь один раненый и ни одного погибшего.

Почти все солдаты и сержанты в подразделении старше меня, но прислушиваются. Они должны видеть во мне лидера, которому стоит доверять, а не пастуха, которого должны бояться,

– отмечает "Поэт".

Вместе с тем офицер говорит, что хоть и война – очень тяжелая, особенно морально, это никоим образом его не останавливает, и даже шутит, что остановится только в одном случае.

"Для кого-то военная служба – это работа, а я в этом живу всю свою сознательную жизнь. Я должен двигаться вперед и остановлюсь, только когда будут ноги холодные, и вперед ногами будут выносить", – шутит "Поэт".



"Поэт" / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас и "Поэт", и его невеста служат в армии. Именно она, как говорит боец, является его поддержкой. Военный уверен, что трудно поддерживать того, кто на войне, не имея понимания о ней.

Мы спросили "Поэта", что для него означает День защитников и защитниц. По его словам, это еще один день, когда россияне будут атаковать, потому что на передовой праздников нет. Однако вместе с тем воин говорит, что лучшим подарком для него будет "отминусованный" враг.

И говоря об этом дне, "Поэт" вспоминает слова Тараса Шевченко.

В этот день я желаю каждому никогда не опускать руки, что бы ни случилось. Как говорил Кобзарь: "Боритесь, поборете, вам Бог помогает, за вас правда, за вас сила и воля святая",

– подчеркнул "Поэт".

"Муж был против": история защитницы "Эксель"

Еще недавно 21-летняя Екатерина Шабат училась в университете и совмещала его с работой повара. Между тем ее любимый уже был в армии в составе 13-й бригады НГУ "Хартия". Екатерина решила также пойти в армию, хотя муж был категорически против, потому что волновался за нее. Сейчас же, как говорит она, он даже рад, что они в одной бригаде. Екатерина с позывным "Эксель" служит в должности временно исполняющего обязанности офицера секции связи в "Хартии".

Решение пойти в армию близкие в основном поддержали, ведь, кроме нее и мужа, в армии также отец, дядя и брат Екатерины и парень ее сестры.



Екатерина и ее муж служат в "Хартии" / Фото предоставлено 24 Каналу

"Эксель" объясняет свою мотивацию пойти в армию двумя причинами – она хотела быть рядом с мужем и полезной для армии. По словам защитницы, служба в рядах Сил обороны показала ей, что в жизни стоит ценить каждое мгновение и каждое событие. И, конечно, армия повлияла на нее саму.

Война сделала меня более внимательной, ответственной, сосредоточенной. Да, война изменила мое видение мира. Теперь я ценю время с родными больше, меньше боюсь делать трудные выборы и лучше понимаю, что важнее комфорта – безопасность и взаимопомощь,

– подчеркивает "Эксель".



"Эксель" / Фото предоставлено 24 Каналу

День защитников и защитниц, как отмечает Екатерина, особый праздник, в частности для ее семьи, потому что значительная часть ее близких сейчас на фронте.

В этот день я бы хотела сказать, надо помнить, что каждый из нас важен для победы, надо держаться вместе, потому что только вместе мы сильнее. Также не забывайте донатить и помогать армии, даже просто репост сбора – это уже помощь,

– подчеркивает "Эксель".

"Вместо меня никто бы не пришел": история "Восточного"

"Восточный" сейчас главный сержант взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло. В гражданской жизни, до большой войны, он работал в сфере администрирования медицинских учреждений и рекламы. Однако после 24 февраля 2022 года решил присоединиться к армии. Решение объясняет очень просто: защита страны _– это обязанность для каждого, кто считает себя патриотом. Вместе с тем "Восточный" добавляет, что вместо него на службу никто бы не пришел.

Но самая главная мотивация – родной дом в Донецкой области, который в 2014 году россияне временно оккупировали. Того времени хватило, чтобы понять, что такое "русский мир".

Мой родной дом в Донецкой области уже давно под угрозой и был временно оккупирован в 2014 году. И это не только о доме, но и о семье и стране. Я защищаю ее, и это моя главная мотивация. Вместо меня этого никто не будет делать,

– подчеркивает "Восточный".



"Восточный" в гражданской жизни / Фото предоставлено 24 Каналу

Ему скоро исполнится 25, но ценность человеческой жизни парень уже хорошо осознал, будучи на войне, где каждый день может стать последним. Поэтому "Восточный" говорит, что надо ценить каждую минуту. Так же стоит ценить то, что мы свободны, потому что свобода нам дается не за просто так, а ценой жизней и здоровья бойцов.

А еще, делится боец, сейчас в его мировоззрении есть только черное и белое, третьего варианта нет. Есть четкий враг, есть друзья – боевые товарищи, люди из гражданской жизни, которые интересуются, помогают и поддерживают. Относительно того, что кто-то на фронте, а кто-то нет, "Восточный" говорит предельно четко – это выбор каждого. И война, по словам воина, ясно показала, кто есть кто.

Воевать или не воевать, или жертвовать своей жизнью и здоровьем за свою страну и свой народ, или сидеть дома и ничего не делать – это выбор каждого человека, который он делает. А я просто делаю свои выводы,

– подчеркивает "Восточный".

Боец добавляет, что День защитников и защитниц – это о памяти поколений украинцев, которые приносили свою жизнь на алтарь борьбы за свободу, и даже просто за выживание нашего народа. Поэтому "Восточный" призывает всех помнить о цене свободы.

Помните, что каждый человек, который в бою лишился жизни, в последний момент этой своей жизни думал, что это все не зря. И даже сейчас, в эту минуту, кто-то отдает свою жизнь. Надо относиться к этому с пониманием, что это делается не просто так, потому что это для детей, для семей, для нашего дома и для нашей страны. Не дай бог подрастающему поколению придется продолжать борьбу, и им стоит готовиться, но мы делаем все для того, чтобы этого не произошло,

– подчеркивает "Восточный".

"Решение пойти в армию принял еще в оккупации": история "Гаца"

Виталий был студентом колледжа в Новой Каховке, на Херсонщине, где учился на электрика. Но 24 февраля 2022 года жизнь 19-летнего парня изменилась – он сразу для себя решил, что пойдет в армию, однако с этими планами пришлось подождать, потому что город быстро оказался в оккупации.

В течение двух месяцев Виталий старался лишний раз не выходить на улицу, чтобы не столкнуться с россиянами, а позже ему помогли пешком выйти на правый берег, а оттуда – в Днепропетровскую область. Весной 2022 года это еще было возможно, потому что фронт был не сплошным и россияне в основном контролировали основные дороги.

Когда Виталий оказался на подконтрольной Украине территории, то больше всего хотел присоединиться к войску, чтобы помочь гарнизону Мариуполя, который в то время уже был в окружении. Однако в силу юного возраста ему сначала отказывали.

И все же через полгода после полномасштабного вторжения Виталий стал частью полка ССО "Азов", который со временем превратился в 3 отдельную штурмовую бригаду. Сейчас Виталий с псевдонимом "Гац" сержант-инструктор в бригаде.

Наибольшей мотивацией была месть за то, что они (россияне, – 24 Канал) делали еще с 2014 года, и что делали, когда уже начали полномасштабное вторжение и на Киевщине, где была моя семья, и на моей родной Херсонщине. А еще есть просто нежелание передавать эту войну по наследству. И, конечно, хотелось помочь ребятам в Мариуполе, там было даже несколько моих друзей,

– говорит "Гац".



"Гац" присоединился к армии в 2022 году / Фото предоставлено 24 Каналу

Боец говорит, что самое важное, что он осознал для себя за время службы – это то, что он сделал все правильно и ни разу не жалеет о своем решении. Военнослужащий говорит просто – иначе поступить он и не мог бы.

Я не тот человек, который просто будет сидеть и наблюдать, как у соседа дом горит. Я из тех, кто будет пытаться его погасить и что-то для этого делать,

– объясняет боец.

"Гац" говорит, что среди его знакомых многие присоединились к армии, но есть и те, кого родители до совершеннолетия вывезли за границу. Однако он благосклонно относится к каждому, кто помогает армии. В то же время боец говорит, что немного не понимает тех, кто идет в армию только когда ему исполняется 25 лет – то есть основной мотивацией является достижение мобилизационного возраста, а не защита государства.

Но мое мнение таково – если человек до 25 лет идет на войну, или даже просто помогает армии или стране, то это человек, который понимает, что происходит и имеет собственную мотивацию. Этот человек понимает, для чего мы это все делаем,

– говорит воин.



"Гац" / Фото предоставлено 24 Каналу

День защитников и защитниц, как говорит "Гац", это еще один важный день для осознания того, что нам действительно есть что защищать и есть за что бороться. Однако, по мнению воина, важно не только вспомнить о бойцах и поблагодарить их, но найти в этот день что-то для себя.

Я хотел бы, чтобы в этот день каждый из нас вспомнил того человека, который был или есть в армии, и попытался понять его мотивацию. Понять, почему он пошел в армию, и попытаться таким образом найти мотивацию для себя, чтобы помочь ему, стать вместе с ним или стать в память о нем,

– подчеркивает "Гац".

"Пошел бы и раньше, но до 18 не брали": история "Экселя"

Еще один боец с псевдонимом "Эксель" – командир взвода обеспечения артиллерийского дивизиона. Ему вот-вот исполнится 25 лет, однако уже 6 из них он в армии. Искать подразделение для службы парень начал, как только ему исполнилось 18. Уже через год он стал частью 1-й штурмовой роты "Волки Да Винчи", которая сейчас разрослась до 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло.

Сейчас боец признается, что в армию хотел еще с 2014 года, с тех пор, как Россия напала на Украину. Но учитывая возраст, это только оставалось мечтой, которую "Эксель" начал воплощать, как только стал совершеннолетним.

У меня это в воспитании заложено. В моей стране война – я должен быть там. Я был бы здесь еще раньше, но до 18 не брали,

– говорит "Эксель".



"Эксель" / Фото предоставлено 24 Каналу

За 6 лет службы, из которых уже половина прошла в условиях полномасштабной войны, боец говорит, что изменился, однако прошло так много времени, что уже и не вспоминает, каким был до армии.

Война изменила однозначно, но я настолько долго варюсь в этом дерьме, что уже и не помню, каким был раньше. Наверное, стал серьезнее и более решительным. Изменилось отношение к друзьям, которые говорили, что они большие патриоты, а сейчас прячутся, но у меня в окружении таких меньшинство. Большинство или в армии, или для армии,

– говорит боец.

По словам "Экселя", самое важное, что он понял для себя за время службы в армии – это то, что люди самое важное. Прежде всего те, благодаря которым мы живем, благодаря которым мы боремся.

Сейчас мы еще на этапе, когда у нас чуть ли не каждый день – День защитника, потому что о нас еще все помнят. Война продолжается. А вот лет через надцать, после нашей победы, этот день будет напоминанием всем, и нам в том числе, что все, что мы имеем – результат тяжелой и кровопролитной борьбы,

– подчеркивает "Эксель".

"Я рвалась на войну": история Оксаны, родственник которой был частью УПА

Когда началось полномасштабное вторжение, Оксане было всего 18 лет и она работала журналисткой на "5 канале". После освобождения Киевщины от россиян, она отправилась туда, чтобы фиксировали последствия боев и того, что после себя оставил враг.

Тогда я поняла, что мне интересно снимать, показывать войну и говорить о ней. Я объездила чуть ли не все освобожденные села и города Киевщины. Хотела на Донбасс. Я рвалась на войну. Меня не брали на вакансию военного журналиста с объяснением: "Вы не были на войне". А как мне там быть, если вы отказываете?

– рассказывает Оксана.



Оксана стала военным корреспондентом бригады / Фото предоставлено 24 Каналу

Осенью 2023 года девушка решила для себя, что она таки пойдет в армию и присоединилась к 13-й бригаде НГУ "Хартия". Для этого со стационарного обучения в университете она перевелась на заочноеи добровольно мобилизовалась. И с тех пор, как говорит военнослужащая, делает то, что умеет и хочет – ездит на позиции, снимает репортажи, интервью, делает документальные фильмы и тому подобное. Словом, показывает работу бойцов.

За почти два года я сделала десятки репортажей, интервью, два документальных мини-фильма о битве за Волчанск и Липцы на Харьковщине. Люблю выезжать на позиции. Правда, меня туда ни разу не заставляли ехать – наоборот, сама ищу что-то интересное и прошу меня пустить сделать материал. Знаю, что опасно. Но нужно – это главное,

– говорит Оксана.

"Битва за Волчанск. Начало": смотрите видео онлайн

По словам Оксаны, самым большим ее вдохновением и мотивацией являются побратимы. Поэтому для девушки чрезвычайно важно, чтобы люди слышали их истории, их боли и их потребности, чтобы те, кто смотрит или читает материалы, поддерживали бригаду и сами становился ее частью.

Злюсь, когда кто-то говорит, что ему страшно идти в армию. А мне не страшно умереть в 22? Или я выхожу на позиции, потому что мне жить надоело? Я вижу, как бойцы тяжело работают и какую усталость в себе преодолевают. Им очень нужна помощь. Надо прийти и стать рядом. Надо и им, и вам, и вашим детям. Вы же не мечтаете отправлять когда-то и их на фронт?

– подчеркивает Оксана.



Оксана рассказывает о побратимах из "Хартии" / Фото предоставлено 24 Каналу

Сама же военная родом из города Сколе на Львовщине, где о борьбе Украинской повстанческой армии напоминают тайники и братские могилы. В частности, в такой могиле в ее родном городе покоится брат ее дедушки Михаил, который был бойцом УПА.

Я знаю, что он хотел, чтобы его борьба была не напрасной. Но о борьбе УПА сейчас знают не все. И не все могут отличить правду от российских стереотипов. Поэтому моя задача сделать так, чтобы о нынешних защитниках знали правду и говорили, чтобы ими вдохновлялись и гордились еще несколько веков. Чтобы их борьба за свободу, сила и преданность была образцом для потомков еще очень долго. И чтобы никакой враг не смог оболгать историю или опорочить их великие имена,

– отмечает военная.

Сегодня, в День казачества и защитников и защитниц Украины, она отмечает, что это день памяти, благодарности и напоминания всем нам, что у свободы есть цена, которую мы платим до сих пор. Поэтому Оксана призывает всех и каждого ценить наших защитников и защитниц и помогать им.

Цените защитников и защитниц, помните тех, кто погиб за Украину, помогайте тем, кто в этом нуждается. Слушайте военных, прислушивайтесь к ним, услыште их, умейте слышать! Не стесняйтесь подойти и поблагодарить защитников,

– отмечает Оксана.

Исключительное поколение, которое делает все, чтобы их судьбу не повторили

Сегодняшняя молодежь – это люди, которые в 2014 году плели сетки в школах и писали письма бойцам в зону АТО. Это последнее поколение, которое думало, что ветераны – это старенькие дедушки и бабушки, о которых у нас вспоминали раз в год. И это то поколение, на долю которого выпало испытание большой войной. Но если в 2014 году они были слишком юными для борьбы, то сейчас посвящают себя этому делу.

И одна из важных мотиваций – не оставить войну в наследство. Не встретить на фронте через годы тех, кто сейчас им пишет письма и присылает рисунки.

Конечно, сейчас война – это дело не только молодежи. Это единственное дело для сотен тысяч мужчин и женщин. Разный возраст, разные профессии, разные истории, но объединены единой целью. И в этой цели чувствуется связь поколений, начиная от казаков, которые под Покровом Богородицы шли в бой на защиту родной земли.

Изменились эпохи, изменилось оружие. Вообще мало вещей осталось с тех времен. Но, к сожалению, враг и сейчас существует, как и потребность давать ему отпор. И мы можем это сделать. Только вместе. Только в войске или для него.