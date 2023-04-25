Кое-какие не надо: россияне отбирают для депортации только самых здоровых детей
Россияне продолжают воровать украинских детей. Особым цинизмом является то, что они проводят так называемые "медосмотры", на которых отбирают только самых здоровых.
Об этом заявила советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. В эксклюзивном интервью 24 Каналу она рассказала, как россияне депортируют украинских детей, незаконно передают их на усыновление и пытаются стереть их идентичность.
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Оккупанты берут только самых здоровых
Герасимчук рассказала, что россияне хотят пополнить свою нацию за счет украинских детей.
И, собственно, в этом разрезе они и проводят эти якобы "медосмотры". У нас очень много свидетельств о том, что абсолютно здоровые дети вдруг получают какой-то очень странный диагноз во время таких медосмотров, и их забирают в Россию на так называемое "оздоровление", "лечение",
– отметила советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.
По ее словам, это одна из методик вывоза детей.
"Они еще и отбирают и забирают себе самых здоровых, тех, кого они хотят. Даже думать о том, что у кого-то может быть такое больное воображение, чтобы придумать вот такие методы, – это действительно ужасно", – подытожила Герасимчук.
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Кратко о депортации детей
В начале 2022 года в Украине жили более 7,3 миллиона детей – обычных мальчиков и девочек, у которых должно было быть счастливое детство с играми, развитием и обучением. Однако Кремль разрушил детство миллионов маленьких украинцев.
Часть из них впервые увидела войну еще в 2014 году, когда захватчики ворвались на земли Крыма и Донбасса. Оккупанты начали свою жестокую политику геноцида против украинцев, а после 24 февраля 2022 только усилили ее.
Только по официальным данным в прошлом году от рук россиян погибли 470 детей, а 948 – получили ранения. Еще более 19 тысяч маленьких украинцев угнали. Стоит заметить, что это не окончательные данные, ведь большая часть территорий по-прежнему находится под оккупацией, поэтому оттуда просто невозможно получить фактическую информацию.