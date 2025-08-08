В украинском МИД уверяют, что постоянно контролируют гуманитарную ситуацию в грузинском пункте пропуска "Дариали" на границе с Россией. Там отмечают, что в ночь на 7 августа представитель Посольства Украины в Грузии прибыл на российско-грузинскую границу.

Он встретился с украинцами, которые находятся в пункте пропуска в результате действий России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Что известно о ситуации в грузинском пункте пропуска "Дариали"?

Дипломат проинформировал украинцев о мерах, которые осуществляет МИД Украины и Посольство Украины в Грузии для защиты их прав и законных интересов. Кроме этого, 7 августа трем гражданам оказали медицинскую помощь и оформили соответствующие медицинские протоколы.

С грузинской стороной удалось достичь договоренности о дальнейшем обеспечении экстренной медицинской помощи украинским гражданам в случае необходимости.

В МИД добавляют, что 8 августа представитель депортированных граждан Украины, с которым украинские дипломаты поддерживают постоянную коммуникацию, информировал Посольство Украины в Грузии о прекращении голодовки украинцев, которое они объявили 5 августа.

Он также поблагодарил дипучреждение за усилия для решения гуманитарного кризиса, который искусственно создала российская сторона.

МИД с привлечением посольств Украины в Грузии и Республике Молдова, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями, продолжает работать над возвращением граждан Украины на Родину,

– говорят в министерстве.

Сейчас продолжается активное взаимодействие украинской стороны с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшего разблокирования транзитного пути, решения всех логистических и организационных препятствий.

В МИД отмечают, что за предыдущий месяц удалось организовать выезд из "Дариалы" 44 граждан Украины. Там также призывают российскую сторону отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу Украины с Россией или Беларусью и заявляют, что Украина готова их встречать.

Напомним, что Россия существенно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией. Такая тенденция наблюдается еще с июня. По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как инструмент давления.