Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили оппозиционные СМИ, передает 24 Канал. Украинцы обратились к грузинским пограничникам.

Смотрите также После 10 лет в российской тюрьме в Украину вернули политзаключенного Андрея Коломийца, – МИД

Как удерживают украинцев на границе Грузии?

Несколько десятков украинцев вышли из подвального помещения и обратились к грузинским пограничникам с требованием улучшить условия пребывания.

Депортированные жаловались на недостаток гуманитарной помощи, плохую вентиляцию в помещении и ограничения прогулок, а также просили разрешить зайти в зону Duty Free, чтобы приобрести воду.

Люди вернулись в подвал после прибытия грузинских спецназовцев. По словам очевидцев, один из украинцев исчез на 5 часов, после чего его вернули со следами от наручников.

Кроме того, один человек якобы перерезал себе горло, поскольку пограничники не позволяли ему покинуть территорию страны. Медики прибыли только через 2 часа после инцидента и, по свидетельствам знакомых, "зашили его как собаку".

После протеста условия содержания в подвале ухудшились – ранее украинцев выводили на прогулку по трое, но теперь на улицу и в уборную пускают по одному.

Напомним, накануне в Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что на пункте пропуска "Дарьяли" со стороны России находится около 80 человек, которые называют себя гражданами Украины и пытаются попасть на территорию страны с недействительными документами.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как инструмент давления. Сейчас консулы пытаются обеспечить их возвращение в Украину.