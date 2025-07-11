Детали в пятницу, 11 июля, на пресс-конференции рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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Что известно об освобождении

Андрей Коломиец участвовал в Евромайдане. В 2015 году россияне сфабриковали против него обвинения и приговорили к 10 годам лишения свободы.

По завершению срока страна-агрессор депортировала политзаключенного к российско-грузинской границе.

Как только посольство Украины в Грузии узнало об этом, консулы установили с ним контакт, помогли с документами и после этого организовали переезд в Украину,

– рассказал Тихий.

Напомним, Андрея Коломийца задержали по подозрению в хранении наркотиков. Впоследствии его обвинили в покушении на убийство сотрудников спецподразделения "Беркут" во время Революции Достоинства. В 2016 году мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.