Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление МВД Грузии.

К теме МИД отреагировал на информацию о 56 украинцах, которые живут в подвале возле грузинской границы

Что говорят в МВД Грузии о депортированных украинцах на границе?

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что на пункте пропуска "Дарьяли" со стороны России находится около 80 человек, которые называют себя гражданами Украины и пытаются попасть на территорию страны с недействительными документами. По словам грузинской стороны, большинство из них имеют "тяжелое криминальное прошлое" и сами утверждают, что отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях на востоке Украины.

Большинство из этих лиц были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается их освобождением из тюрьмы. В интересах государственной безопасности им было отказано во въезде,

– заявили в ведомстве.

В МВД отметили, что уже проинформировали украинскую сторону о ситуации и предложили несколько механизмов безопасного возвращения этих людей на родину - в частности авиационным или морским путем. Однако, по словам Тбилиси, Киев до сих пор не принял окончательного решения и воздерживается от использования морского маршрута.

"Сейчас продолжаются совместные консультации по авиаперевозке. Надеемся, что украинская сторона примет своевременное решение о возвращении своих граждан", – отметили в грузинском МВД.

В ведомстве также обратили внимание, что в последнее время все чаще на границе с РФ, в частности на пункте "Дарьяли", фиксируют случаи, когда люди с недействительными документами заявляют, что являются гражданами Украины. Большинство из них, по утверждению грузинской стороны, не соответствует критериям для въезда.

В МВД добавили, что обеспечение безопасности и правопорядка, а также недопущение въезда лиц, которые могут представлять угрозу для населения, является приоритетом для грузинского государства. А все государственные структуры "принимают необходимые меры" для организации возвращения украинцев из нейтральной зоны и для защиты безопасности населения Грузии.

К слову, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отмечал, что Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как инструмент давления. Украинская сторона предлагает России транспортировать этих людей непосредственно к украинской границе.