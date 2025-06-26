Большинство из них – бывшие заключенные, которых после освобождения из российских колоний обычно много месяцев держат в центрах временного содержания иностранных граждан. Начиная с середины июня, Москва массово свозит их к границе с Грузией, передает 24 Канал.

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Что говорят в МИДе

Отмечается, что ждать выезда вынуждены даже те украинцы, которые имеют с собой биометрические паспорта.

Журналисты говорят, что среди людей в подвале возле КПП Дарьяли есть украинцы, которых после начала полномасштабного вторжения вывезли в Россию с оккупированных территорий. В российских тюрьмах они не сидели.

В комментарии 24 Каналу МИД Украины заявил, что ему известно о содержании на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях ряда граждан Украины, которые были депортированы из России после отбытия наказания на ее территории.

Консульское должностное лицо Посольства Украины в Грузии посещало КПП для встречи с руководителем пограничной части и доставки гуманитарной помощи.

Украинские дипломаты работают над решением проблемы. Так, благодаря согласованному Посольством и грузинской стороной механизму контролируемого транзита:

21 июня в Молдову уже были эвакуированы трое граждан Украины.

25 июня осуществлена эвакуация еще 9 украинских граждан.

На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников.

Посольство Украины в Грузии находится на постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями с целью обеспечения граждан Украины гуманитарной и медицинской помощью, а также организации надлежащих условий их пребывания.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.