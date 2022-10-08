Оккупанты заявили о планах вывезти с Херсонщины детей и стариков

Оккупанты продолжают вывозить украинцев с оккупированных территорий в Россию. Главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо заявил, что Краснодарский край, Ставрополье и временно оккупированный Крым готовы принять до 10 человек каждый.

Об этом Сальдо рассказал во время разговора с пропагандистскими журналистами, сообщает 24 канал . По его словам, воспользоваться этим предложением могут дети и родители.

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С Херсонщины хотят вывезти детей и их родителей

Сальдо заявил, что в России якобы ждут жителей временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья. Речь идет о детях, их родителях и пожилых людях.

Уже стали звонить губернаторы из Краснодарского края, Ставропольского. Они готовы принять детей из наших регионов. Херсон, Запорожье. Такая же возможность предоставляется и для взрослых,

– рассказал коллаборант.

По его словам, дети там якобы отдохнут и познакомятся с ровесниками.

"Также в Крым. До 10 тысяч каждая область и край готовы принять", – добавил гауляйтер.

По словам Сальдо, чтобы выехать в Россию или временно оккупированный Крым, ребенку совсем не нужно быть одаренным. Мол, таким он станет уже там.

8 главных правил для жителей временно оккупированных территорий

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что людям, оказавшимся в российской оккупации, следует запомнить и соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить себя и родных от врага:

Соблюдайте правила безопасности. Берегите жизнь и здоровье. Лишний раз не рискуйте.

Всячески избегайте контактов с оккупантами. Не помогайте им.

Помогайте друг другу. Особенно пострадавшим от захватчиков. Держитесь вместе.

Не работайте в интересах неприятеля. Особенно на строительстве оборонных объектов.

Не участвуйте в общественных мероприятиях и акциях, организованных оккупантами. Никаких референдумов, голосований, опросов и т.д.

Избегайте контактов с журналистами, не давайте интервью. Не участвуйте в пропагандистских акциях россиян.

Не поддавайтесь на провокации. Особо не давайте провоцировать себя на насилие.

Фиксируйте преступления кафиров и их приспешников, чтобы затем передать эти данные правоохранительным органам Украины.

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