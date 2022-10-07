Находящимся рядом с захватчиком советуют беречь себя и быть осторожными. Также в ведомстве отмечают, что все украинцы должны вносить свой вклад в победу над агрессором.

Заметьте Россияне строят "госграницу" на Запорожье: тысячи украинцев застряли в очереди на выезд

8 главных правил для жителей временно оккупированных территорий

ВСУ ежедневно освобождают все больше украинских территорий. Попавшие под оккупацию граждане должны запомнить и придерживаться некоторых правил, чтобы обезопасить себя и родных от врага.

Правило №1: Соблюдайте правила безопасности. Берегите жизнь и здоровье. Лишний раз не рискуйте.

Правило №2: Всячески избегайте контактов с оккупантами. Не помогайте им.

Правило №3: Помогайте друг другу. Особенно пострадавшим от оккупантов. Держитесь вместе.

Правило №4: Не работайте в интересах оккупантов. Особенно на строительстве оборонных объектов.

Правило №5: Не участвуйте в общественных мероприятиях и акциях, организованных оккупантами. Никаких референдумов, голосований, опросов и т.д.

Правило №6: Избегайте контактов с журналистами, не давайте интервью. Не участвуйте в пропагандистских акциях оккупантов.

Правило №7: Не поддавайтесь на провокации. Особо не давайте провоцировать себя на насилие.

Правило №8: Фиксируйте преступления оккупантов и их приспешников для последующей передачи правоохранительным органам Украины.

Тема Зима близко, – в Донецкой ОВА призвали эвакуироваться из области

Эвакуация – важна: рассуждения переселенки из Донбасса

Власти объявили эвакуацию украинцев из прифронтовых областей. Жителям временно оккупированных территорий тоже рекомендуют искать возможности выезда на безопасный участок.

Настя Шлемей, родом из Донецкой области, считает, что люди, которые принципиально отказываются уезжать, – не ценят собственную жизнь. Девушка утверждает, что выезжать надо обязательно, ведь это не просто чья-то прихоть, – это необходимость.

Отговорки типа "нет денег" или "на последние деньги уеду" звучат для Насти абсурдно, ведь государство проводит бесплатную эвакуацию.

Заметим, что захватчики проводят геноцид украинского народа. Они совершают террор в оккупированных регионах страны и обстреливают прифронтовые зоны. Следует помнить об этом и уезжать из опасных населенных пунктов вместе с семьей.

Обратите внимание – Россия ударила по Запорожье иранскими дронами: смотрите видео