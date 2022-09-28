Переселенка с Донбасса Настя Шлемей считает, что люди, которые отказываются уезжать, просто не ценят собственную жизнь. Девушка рассказала в интервью в рамках проекта СВОИ для 24 канала, почему важно эвакуировать себя и родных.

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Хочешь жить – спасай свою жизнь

Настя утверждает, что люди просто должны спасать себя и свои семьи. По ее словам, когда люди говорят: "Кому мы там нужны?", – им стоит задуматься, будут ли они нужны кому-то, если умрут от снаряда.

Важно понимать, что если хочешь дальше жить, то нужно делать все, чтобы спасти свою жизнь. Настя говорит, что нужно начинать заново жить. Всегда найдутся неравнодушные люди, которые помогут тебе.

Знакомые очень много волонтерили, в начале войны всех принимали – в школах и так далее. Все зависит от твоего восприятия: хочешь ли ты жить и как ты хочешь жить. Или этот человек будет жить счастливо, как жил. Счастливая, я имею в виду, это две ноги, две руки, ты здоров. Или умереть, быть без руки или ноги,

– добавляет Настя.

Переселенка отмечает, что уезжать нужно обязательно. Это не просто чья-то причуда, – это необходимость. Стоит задать себе вопрос: "Сколько стоит твоя жизнь и чего она стоит?".

По мнению девушки, когда люди жалуются, что им безразлично на свою жизнь, они должны вспомнить, что ВСУ не могут делать свою работу сполна и наносить удары по противнику, когда знают, что там есть наши люди.

Что касается отговорок типа "нет денег" или "на последние деньги уеду", то здесь, как метко подчеркивает Настя, – это звучит абсурдно. Тем более что государство проводит бесплатную эвакуацию для людей с прифронтовых и временно оккупированных территорий, а также обеспечивает жильем и всем необходимым.

А кому ты будешь нужен в оккупации со своими деньгами,

– заключает сказанное девушка.

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Обязательная эвакуация с Донетчины: что нужно знать

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает украинцев, живущих в Донецкой области, немедленно эвакуироваться из региона . Она уверяет, что переселенцы получат полноценную помощь и поддержку от государства.

По словам министерши, эвакуированных из Донбасса будут расселять в центральных и западных регионах Украины. Государство гарантирует бесплатную перевозку, проживание и регулярные выплаты. Кроме этого, обещают дополнительную единовременную выплату наличными.

Почему важно уехать?

Оккупанты проводят геноцид украинского народа. Они совершают террор на временно оккупированных частях страны и жестоко обстреливают прифронтовые зоны. Поэтому, как сказал Президент Украины Владимир Зеленский, чем больше людей уедет из Донбасса, тем меньше украинцев убьет россия.

Еще одним важным фактором является то, что оккупационная "власть" не собирается заботиться о местных. Отопление и воды зимой в Донецке, скорее всего, не будет.

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