Переселенка з Донеччини Настя Шльомей вважає, що люди, які відмовляються виїжджати, просто не цінують власне життя. Дівчина розповіла в інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу, чому важливо евакуювати себе та рідних.

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Хочеш жити – рятуй своє життя

Настя стверджує, що люди просто повинні рятувати себе та свої сім'ї. За її словами, коли люди кажуть: "Кому ми там потрібні?", – їм варто замислитися, чи будуть вони потрібними комусь, якщо помруть від снаряда.

Важливо розуміти, що якщо хочеш далі жити, то потрібно робити все, щоб урятувати своє життя. Настя каже, що потрібно починати жити заново. Завжди знайдуться небайдужі люди, які тобі допоможуть.

Знайомі, дуже багато волонтерів, на початку війни усіх приймали – у школах і так далі. Усе залежить від твого сприйняття: чи ти хочеш жити і як ти хочеш жити. Або ця людина буде жити щасливо, як і жила. Щаслива, я маю на увазі, це дві ноги, дві руки, ти здоровий. Або померти, чи бути без руки або ноги,

– додає Настя.

Переселенка зауважує, що виїжджати треба обов'язково. Це не просто чиясь примха, – це необхідність. Варто поставити собі запитання : "Скільки коштує твоє життя і чого воно вартує?".

На думку дівчини, коли люди бідкаються, що їм байдуже на своє життя, вони мають пригадати, що ЗСУ не можуть робити свою роботу сповна та завдавати ударів по противнику, коли знають, що там є наші люди.

Щодо відмовок на кшталт "немає грошей" чи "на останні гроші виїду", то тут, як влучно підкреслює Настя, – це звучить абсурдно. Тим паче, що держава проводить безкоштовну евакуацію для людей з прифронтових та тимчасово окупованих територій, а також забезпечує житлом і всім необхідним.

А кому ти будеш потрібен в окупації зі своїми грішми,

– підсумовує сказане дівчина.

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Обов'язкова евакуація з Донеччини: що треба знати

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає українців, що живуть у Донецькій області, негайно евакуюватися з регіону. Вона запевняє, що переселенці отримають повноцінну допомогу та підтримку від держави.

За словами міністерки, евакуйованих з Донеччини розселятимуть у центральних і західних регіонах України. Держава гарантує безкоштовне перевезення, проживання та регулярні виплати. Окрім цього, обіцяють додаткову одноразову виплату готівкою.

Чому важливо виїхати:

Окупанти проводять геноцид українського народу. Вони чинять терор на тимчасово окупованих частинах країни та жорстоко обстрілюють прифронтові зони. Тому, як сказав Президент України Володимир Зеленський, чим більше людей виїде з Донеччини, тим менше українців уб'є росія.

Ще одним важливим чинником є те, що окупаційна "влада" не збирається дбати про місцевих. Опалення та води взимку в Донецьку, скоріш за все, не буде.

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