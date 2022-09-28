Від російської агресії постраждала і родина Насті Шльомей. Дівчина розповіла в інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу, що одного разу біля її тата влучив артилерійський снаряд.

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Дівчина з Донеччини розповіла, що снаряд прилетів у двір її дому

Батьки Насті жили у Великій Новосілці. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони облаштували собі підвал.

За словами Насті, її тато і мама не хотіли виїжджати з селища. Вони до останнього пручалися, адже не хотіли покидати домівку.

Змусила їх виїхати одна ситуація. У двір, де вони живуть, влучив снаряд. Рідні змушені жити вп'ятьох в однокімнатній квартирі, бо в рідній домівці тепер небезпечно.

Тато вийшов надвір погодувати собак. Просто за 50 метрів від тата у сарай прилетів снаряд. Це просто рулетка, а якби, не дай Боже…. Тато дуже злякався. І вони виїхали,

– розповідає Настя.



Снаряд, що стирчить у дворі будинку Насті / фото надане 24 каналу

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Ситуація на Донеччині: останні новини

Нещодавно у Донецькій ОВА закликали місцевих евакуюватися на зиму до безпечних регіонів країни. Ситуація на Донеччині досі напружена, тому опалювальний сезон там цьогоріч не настане.

Росіяни вже не марять захопленням усієї України. Зрозумівши, що нічого не вийде, окупанти вирішили сконцентруватися на приєднанні до росії окремих територій . Зокрема, мовиться про анексію усієї Донецької області.

. Зокрема, мовиться про анексію усієї Донецької області. Як би росіяни не фантазували про завоювання Донеччини, за офіційними даними, Україні зараз підконтрольні 45% регіону. Зауважимо, що відсоток звільнених територій динамічно росте.

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