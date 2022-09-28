Від російської агресії постраждала і родина Насті Шльомей. Дівчина розповіла в інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу, що одного разу біля її тата влучив артилерійський снаряд.
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Дівчина з Донеччини розповіла, що снаряд прилетів у двір її дому
Батьки Насті жили у Великій Новосілці. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони облаштували собі підвал.
За словами Насті, її тато і мама не хотіли виїжджати з селища. Вони до останнього пручалися, адже не хотіли покидати домівку.
Змусила їх виїхати одна ситуація. У двір, де вони живуть, влучив снаряд. Рідні змушені жити вп'ятьох в однокімнатній квартирі, бо в рідній домівці тепер небезпечно.
Тато вийшов надвір погодувати собак. Просто за 50 метрів від тата у сарай прилетів снаряд. Це просто рулетка, а якби, не дай Боже…. Тато дуже злякався. І вони виїхали,
– розповідає Настя.
Снаряд, що стирчить у дворі будинку Насті / фото надане 24 каналу
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Ситуація на Донеччині: останні новини
- Нещодавно у Донецькій ОВА закликали місцевих евакуюватися на зиму до безпечних регіонів країни. Ситуація на Донеччині досі напружена, тому опалювальний сезон там цьогоріч не настане.
- Росіяни вже не марять захопленням усієї України. Зрозумівши, що нічого не вийде, окупанти вирішили сконцентруватися на приєднанні до росії окремих територій. Зокрема, мовиться про анексію усієї Донецької області.
- Як би росіяни не фантазували про завоювання Донеччини, за офіційними даними, Україні зараз підконтрольні 45% регіону. Зауважимо, що відсоток звільнених територій динамічно росте.