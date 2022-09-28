Від російської агресії постраждала і родина Насті Шльомей. Дівчина розповіла в інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу, що одного разу біля її тата влучив артилерійський снаряд.

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Дівчина з Донеччини розповіла, що снаряд прилетів у двір її дому

Батьки Насті жили у Великій Новосілці. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони облаштували собі підвал.

За словами Насті, її тато і мама не хотіли виїжджати з селища. Вони до останнього пручалися, адже не хотіли покидати домівку.

Змусила їх виїхати одна ситуація. У двір, де вони живуть, влучив снаряд. Рідні змушені жити вп'ятьох в однокімнатній квартирі, бо в рідній домівці тепер небезпечно.

Тато вийшов надвір погодувати собак. Просто за 50 метрів від тата у сарай прилетів снаряд. Це просто рулетка, а якби, не дай Боже…. Тато дуже злякався. І вони виїхали,
– розповідає Настя.


Снаряд, що стирчить у дворі будинку Насті / фото надане 24 каналу

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