Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що обстріл стався близько 5 ранку. За попередніми даними, росіяни випустили ракету С-300.

Увага Лише за спецперепустками: окупанти готуються перекрити виїзд людей у вільні міста

Школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних, обстріляли російські окупанти у Миколаївці.

Обстріл (попередньо, ракетою С300) стався близько 5-ї ранку, у сховищі на той час перебувало 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю,

– повідомив Кириленко.

Обвалилися стіни, але сховище, на щастя, витримало. Люди, які там перебували, не постраждали.

Водночас, за словами Кириленка, досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі — її пошуки наразі продовжуються.



Росіяни обстріляли школу на Донеччині, там ховались люди / Фото Павло Кириленко



Попри руйнування будівлі, сховище витримало / Фото Павло Кириленко

Голова ОВА закликав цивільних евакуюватись із селищ у більш безпечні області та наголосив, що держава допоможе громадянам у цьому.

Важливо! Щоб отримати допомогу та виїхати з Донеччини, телефонуйте на гарячу лінію за номером: 0988903318

До слова, 22 вересня росіяни обстріляли Торецьк – під завалами опинились 19 людей. Тож, перебувати на Донеччині наразі дійсно дуже небезпечно, росіяни продовжують тероризувати мирне населення.

Водночас ЗСУ продовжують деокуповувати селища на Донеччині: дивитись відео