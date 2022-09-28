Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що обстріл стався близько 5 ранку. За попередніми даними, росіяни випустили ракету С-300.
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Школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних, обстріляли російські окупанти у Миколаївці.
Обстріл (попередньо, ракетою С300) стався близько 5-ї ранку, у сховищі на той час перебувало 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю,
– повідомив Кириленко.
Обвалилися стіни, але сховище, на щастя, витримало. Люди, які там перебували, не постраждали.
Водночас, за словами Кириленка, досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі — її пошуки наразі продовжуються.
Росіяни обстріляли школу на Донеччині, там ховались люди / Фото Павло Кириленко
Попри руйнування будівлі, сховище витримало / Фото Павло Кириленко
Голова ОВА закликав цивільних евакуюватись із селищ у більш безпечні області та наголосив, що держава допоможе громадянам у цьому.
До слова, 22 вересня росіяни обстріляли Торецьк – під завалами опинились 19 людей. Тож, перебувати на Донеччині наразі дійсно дуже небезпечно, росіяни продовжують тероризувати мирне населення.
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