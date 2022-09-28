Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что обстрел произошел около 5 утра. По предварительным данным, россияне выпустили ракету С-300.

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Школу, где было обустроено убежище для гражданских, обстреляли российские оккупанты в Николаевке.

Обстрел (предварительно, ракетой С300) произошел около 5 утра, в хранилище в это время находились 12 человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью,

– сообщил Кириленко.

Обрушились стены, но убежище, к счастью, выдержало. Находившиеся там люди не пострадали.

В то же время, по словам Кириленко, до сих пор нет информации об одном человеке, который работал в школе — его поиски продолжаются.



Россияне обстреляли школу в Донецкой области, там прятались люди / Фото Павел Кириленко



Несмотря на разрушение здания, убежище выдержало / Фото Павел Кириленко

Глава ОВА призвал гражданских эвакуироваться из поселков в более безопасные области и подчеркнул, что государство поможет гражданам в этом.

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К слову, 22 сентября россияне обстреляли Торецк – под завалами оказались 19 человек. Поэтому находиться в Донецкой области действительно очень опасно, россияне продолжают терроризировать мирное население.